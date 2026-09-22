Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре

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Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре

В древнем и вечно молодом Самарканде, принимающем 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, пишется новая золотая эра узбекских шахмат. По итогам драматичного и напряженного 6-го тура первая мужская сборная Узбекистана под руководством Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова одержала историческую и волевую победу над главным фаворитом турнира — мощной сборной Индии со счетом 2,5:1,5. Благодаря этому успеху наши представители с максимальными 12 очками стали единоличными лидерами мирового рейтинга, сделав уверенный шаг к золотым медалям. Команда «Узбекистан-2» также разгромила Испанию со счетом 2,5:1,5, а наша третья команда уступила Австралии с минимальным счетом (1,5:2,5).

В женских соревнованиях, несмотря на поражение первой команды от Грузии, сборные «Узбекистан-2» и «Узбекистан-3» одержали уверенные победы над Северной Македонией и Швецией соответственно. После 6-го тура в женском турнире лидируют сборные Китая и нашего соседа Казахстана, набравшие по 12 очков. Теперь впереди 7-й тур, который решит судьбу турнира: сборная «Узбекистан-1», занимающая 1-е место, вступит в беспощадную битву за доской с мощным Китаем, идущим на 2-й позиции!

Итак, смогут ли узбекские гроссмейстеры на самаркандских досках остановить «китайскую машину», удержит ли женская сборная Казахстана вершину пьедестала и как 7-й тур решит чемпионскую интригу?

«Индии «Победа над Индией, 12 очков и битва с Китаем»: 5 главных моментов 6-го тура

Важнейшие официальные показатели 6-го тура Олимпиады в Самарканде-2026:

  • Суперпобеда над Индией: Сборная «Узбекистан-1» обыграла гиганта мировых шахмат со счетом 2,5:1,5 и захватила абсолютное лидерство в турнире;

  • Мужская сборная Узбекистана — единоличный лидер: 6 побед в 6 матчах, 12 командных очков и 19,5 очков на досках — наша сборная осталась на вершине таблицы;

  • «Испанское поражение» от «Узбекистана-2»: Наша молодежь разгромила гранда — сборную Испании со счетом 2,5:1,5, заслужив овации болельщиков;

  • Китай и Казахстан в женской таблице: В женском дивизионе сборные Китая и Казахстана делят первое и второе места с 12 очками;

  • 7-й тур равен финалу: Занимающие 1-е и 2-е места в мужской таблице Узбекистан и Китай встретятся в 7-м туре.

Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре

Самарканд-2026: Общая таблица по итогам 6-го тура (Топ-10)

Сравнение показателей мужских и женских сборных:

Место

Мужские сборные (TB1 / TB2 / TB3) ВЭБП

Женские сборные (TB1 / TB2 / TB3) ВЭБП

01

Узбекистан (12 очков / 141 / 19,5)

Китай (12 очков / 151,5 / 20,5)

02

Китай (11 очков / 138 / 18,5)

Казахстан (12 очков / 135,5 / 18,5)

03

Армения (11 очков / 108 / 17)

Индия (10 очков / 128 / 18,5)

04

Франция (10 очков / 116,5 / 17,5)

Болгария (10 очков / 124 / 19)

05

Нидерланды (10 очков / 114,5 / 16)

Германия (10 очков / 116,5 / 16,5)

06

Турция (10 очков / 114 / 17,5)

Швейцария (10 очков / 116 / 18)

07

Индия (10 очков / 113 / 16)

Армения (10 очков / 116 / 17,5)

08

Греция (10 очков / 111 / 18)

Польша (10 очков / 114 / 17)

09

Германия (10 очков / 108 / 16)

Азербайджан (10 очков / 112 / 17,5)

10

Англия (10 очков / 106 / 16,5)

Грузия (10 очков / 109,5 / 18)

(Примечание: TB1 — матчевые очки, TB2 — коэффициент Зоннеборна-Бергера, TB3 — очки на досках)

Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре

Результаты 6-го тура и горячие пары 7-го тура

Календарь матчей сборных Узбекистана:

  • Результаты матчей 6-го тура:

    • Мужчины: Узбекистан-1 2,5:1,5 Индия | Испания 1,5:2,5 Узбекистан-2 | Австралия 2,5:1,5 Узбекистан-3

    • Женщины: Грузия 3,5:0,5 Узбекистан-1 | Северная Македония 0,5:3,5 Узбекистан-2 | Швеция 1,5:2,5 Узбекистан-3

  • Пары 7-го тура (Центральные противостояния):

    • Мужчины: Узбекистан-1 — Китай (битва за 1-е и 2-е места) | Узбекистан-2 — Франция | Узбекистан-3 — ЮАР

    • Женщины: Узбекистан-1 — Словения | Узбекистан-2 — Таджикистан | Узбекистан-3 — Перу

Шахматная экспертиза: Почему матч Узбекистан — Китай считается «Золотым финалом»?

Выводы международных экспертов ФИДЕ и известных аналитиков:

  • Продолжение триумфа в Ченнаи: Узбекские гроссмейстеры, завоевавшие золото Олимпиады в Ченнаи, выступают дома в Самарканде под двойным давлением и ответственностью; победа над Индией придала команде психологический импульс;

  • Прагматичный стиль Китая: Сборная Китая полагается на агрессию белыми фигурами и сверхпрочную защиту черными; в 7-м туре дебютная подготовка Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова на 1-й и 2-й досках решит исход всего матча;

  • Преимущество коэффициентов: Узбекистан является абсолютным лидером Олимпиады не только по очкам, но и по важнейшему показателю Зоннеборна-Бергера (141); это дает нашей сборной преимущество в турнире даже в случае ничьей;

  • Сенсация женщин Центральной Азии: Тот факт, что в женской группе Казахстаннабирает 12 очков наравне с Китаем, показывает, что уровень женских шахмат в регионе сравнялся с мировой элитой.

Итоги 6-го тура Шахматной олимпиады и суперматч против Китая в 7-м туре

На 64 клетках в Самарканде проходят величайшие битвы человеческого интеллекта, и флаг Узбекистана вновь покоряет вершину пьедестала.

Как вы думаете, с каким счетом Узбекистан победит Китай в «Золотом матче» 7-го тура? Смогут ли Нодирбек Абдусатторов и наши ребята удержать золотой кубок Олимпиады в Самарканде? Оставляйте свои прогнозы и пожелания в комментариях и делитесь этим анализом исторического успеха нашей национальной сборной со всеми любителями шахмат!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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