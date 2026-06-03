Тухель должен предпочесть Гордона Рашфорду на ЧМ-2026

·79·Спорт
Тухель должен предпочесть Гордона Рашфорду на ЧМ-2026
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После перехода Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды его первые шаги на тренировках каталонцев начались с курьезов. Молодая звезда Ламин Ямаль не смог сдержать смеха после неудачной попытки Рашфорда заговорить по-испански. Однако еще один англичанин в составе «Барселоны», Энтони Гордон, поразил всех на пресс-конференции своим практически свободным владением испанским языком. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Переход Гордона из «Ньюкасла» на «Камп Ноу» стал как дорогостоящим, так и неожиданным трансфером. «Барселона», выигравшая борьбу у «Баварии», потратила на этот переход 80 миллионов евро. Эта ситуация сделала выбор левого вингера для сборной Англии перед чемпионатом мира 2026 года еще более интригующим. Теперь Томасу Тухелю предстоит сделать выбор между Гордоном и Рашфордом в матчах против Новой Зеландии и Коста-Рики.

Рашфорд пока может выглядеть фаворитом. Его игра приятна глазу, и он забивал важные голы за Англию, включая три мяча на ЧМ-2022. Он доказал, что в свой лучший день является нападающим высокого класса. Но Гордон может оказаться более подходящим вариантом для системы Тухеля. Он может не забивать так много, как Рашфорд, или не обладать столь изысканной техникой, но его работоспособность и тактическая дисциплина полностью соответствуют стилю Тухеля.

Карьера Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» пошла на спад после разногласий с Рубеном Аморимом. Заявив о готовности к новому вызову, он присоединился к «Барселоне». Под руководством Ханси Флика он оформил 14 голов и 11 результативных передач, внеся огромный вклад в чемпионство команды в Ла Лиге. Тем не менее, на пути к прекращению 60-летней серии сборной Англии без трофеев, адаптивность Гордона к командной игре может стать решающим фактором для Тухеля.

БарселонаАнглияТомас ТухельМаркус РашфордЭнтони Гордон
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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