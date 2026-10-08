Дана Уайт сделал сенсационное заявление о текущей реальной стоимости UFC

Глава UFC (Ултимате Фигхтинг Чампионшип), являющегося крупнейшим в мире промоушеном смешанных единоборств, выступил с дерзким заявлением о сегодняшней рыночной стоимости компании. По мнению президента организации, с учетом последних крупных трансляционных сделок и тенденций на глобальном спортивном рынке бренд UFC может оцениваться в 50 миллиардов долларов.

Выступая в эфире программы Те Диарй, Уайт сравнил данный показатель с продажей самых дорогих клубов в спортивной индустрии.

«Мы купили его за 2 миллиона долларов»: Феномен успеха

Вспоминая первые годы своего прихода к руководству промоушеном, Дана Уайт обратил внимание на колоссальный рост, достигнутый в короткие сроки:

Период недоверия: «Когда я только начинал заниматься этим бизнесом, в него верило очень мало людей. Большинство считало это направление бесперспективным», — вспоминает руководитель организации;

Инвестиция в 2 миллиона долларов: в 2001 году находившаяся на грани кризиса организация была приобретена всего за 2 миллиона долларов и на сегодняшний день превратилась в один из самых прибыльных спортивных проектов планеты;

Сравнение с «Лейкерс»: «Если легендарный клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" был продан за 12,5 миллиарда долларов, то UFC сейчас стоит как минимум 50 миллиардов долларов», — отметил Уайт.

Рекордный контракт с Парамунт

Важным толчком к резкому росту финансовой стоимости промоушена стало недавно подписанное медиасоглашение:

Сделка на 7,7 миллиарда долларов: между UFC и крупным мировым медиахолдингом Парамунт было подписано 7-летнее соглашение об эксклюзивном партнерстве;

Контроль медиатрансляций: данное соглашение включает в себя права на прямые трансляции боев и глобальное распространение цифрового контента;

Новый рекорд на спортивном рынке: этот исторический контракт, приносящий более 1 миллиарда долларов в год, доказывает, что охват аудитории и коммерческая привлекательность бренда UFC вышли на новый этап.

Превратившись всего за чуть более чем 20 лет из небольших турниров в глобального медиа-гиганта, UFC сегодня успел стать одним из самых ценных и влиятельных активов не только в индустрии единоборств, но и во всем мировом профессиональном спорте.