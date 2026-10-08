Дана Уайт сделал сенсационное заявление о текущей реальной стоимости UFC

·49·Спорт
Дана Уайт сделал сенсационное заявление о текущей реальной стоимости UFC

Глава UFC (Ултимате Фигхтинг Чампионшип), являющегося крупнейшим в мире промоушеном смешанных единоборств, выступил с дерзким заявлением о сегодняшней рыночной стоимости компании. По мнению президента организации, с учетом последних крупных трансляционных сделок и тенденций на глобальном спортивном рынке бренд UFC может оцениваться в 50 миллиардов долларов.

Выступая в эфире программы Те Диарй, Уайт сравнил данный показатель с продажей самых дорогих клубов в спортивной индустрии.

«Мы купили его за 2 миллиона долларов»: Феномен успеха

Вспоминая первые годы своего прихода к руководству промоушеном, Дана Уайт обратил внимание на колоссальный рост, достигнутый в короткие сроки:

  • Период недоверия: «Когда я только начинал заниматься этим бизнесом, в него верило очень мало людей. Большинство считало это направление бесперспективным», — вспоминает руководитель организации;

  • Инвестиция в 2 миллиона долларов: в 2001 году находившаяся на грани кризиса организация была приобретена всего за 2 миллиона долларов и на сегодняшний день превратилась в один из самых прибыльных спортивных проектов планеты;

  • Сравнение с «Лейкерс»: «Если легендарный клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" был продан за 12,5 миллиарда долларов, то UFC сейчас стоит как минимум 50 миллиардов долларов», — отметил Уайт.

Рекордный контракт с Парамунт

Важным толчком к резкому росту финансовой стоимости промоушена стало недавно подписанное медиасоглашение:

  • Сделка на 7,7 миллиарда долларов: между UFC и крупным мировым медиахолдингом Парамунт было подписано 7-летнее соглашение об эксклюзивном партнерстве;

  • Контроль медиатрансляций: данное соглашение включает в себя права на прямые трансляции боев и глобальное распространение цифрового контента;

  • Новый рекорд на спортивном рынке: этот исторический контракт, приносящий более 1 миллиарда долларов в год, доказывает, что охват аудитории и коммерческая привлекательность бренда UFC вышли на новый этап.

Превратившись всего за чуть более чем 20 лет из небольших турниров в глобального медиа-гиганта, UFC сегодня успел стать одним из самых ценных и влиятельных активов не только в индустрии единоборств, но и во всем мировом профессиональном спорте.

UFCДана УайтParamountсделка на 7.7 миллиарда долларов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срываДана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срыва27 сентября 23:10«Пусть дают любого из топ-10»: Усман Нурмагомедов вызвал на бой элиту UFC«Пусть дают любого из топ-10»: Усман Нурмагомедов вызвал на бой элиту UFC24 сентября 06:19Илия Топурия выдвинул тяжелое обвинение Гейджи — как ответил Джастин?Илия Топурия выдвинул тяжелое обвинение Гейджи — как ответил Джастин?19 сентября 11:36Из октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты СШАИз октагона в Белый дом! Легенда UFC выдвигает свою кандидатуру в президенты США26 июня 15:05Франсис Нганну резко ответил Дане Уайту, назвавшему его «плохим человеком»Франсис Нганну резко ответил Дане Уайту, назвавшему его «плохим человеком»14 сентября 07:10Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?11 сентября 14:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?