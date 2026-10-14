«Атлетико Мадрид» победил «Манчестер Юнайтед»

·50·Спорт
«Атлетико Мадрид» победил «Манчестер Юнайтед»

В общем этапе Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед». Мадридцы активно начали встречу и открыли счет уже на первой минуте. Во втором тайме был забит еще один гол, и хозяева оформили победу.

Пабло Барриос вывел «Атлетико» вперед на 1-й минуте. На 74-й минуте матча игрок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 79-й минуте Адемола Лукман забил второй гол мадридцев.

Согласно статистике матча, обе команды нанесли по 9 ударов по воротам. Количество точных ударов также оказалось равным — по 4 у каждой команды.

По владению мячом «Атлетико» имел преимущество с 62 процентами. Мадридцы выполнили 623 передачи с точностью 90 процентов. «Манчестер Юнайтед» отдал 357 передач, точность которых составила 87 процентов.

Футболисты «Атлетико» нарушили правила 11 раз, а соперник — 13 раз. Обе команды получили по одной желтой карточке, однако удаление игрока «Манчестер Юнайтед» стало одним из ключевых моментов встречи. По угловым ударам англичане превзошли соперника со счетом 5:2.

Атлетико МадридМанчестер ЮнайтедПабло БарриосАдемола ЛукманЛени Йоро
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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