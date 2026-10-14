«Галатасарой» потерпел крупное поражение от «Барселоны»

В общем этапе Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» одержала победу на поле «Галатасарой» (Галатасарая). Несмотря на то, что встреча началась с гола хозяев, в последующие минуты каталонцы перехватили инициативу и в итоге сумели забить четыре гола.

Алексей Батраков вывел «Галатасарой» вперед на 28-й минуте. «Барселона» сравняла счет за две минуты до конца первого тайма благодаря голу Жуана Канселу.

После перерыва гости усилили атаки. Фермин Лопес забил на 50-й минуте, а Энтони Гордон — на 53-й. На 65-й минуте Карим Адейеми вновь поразил ворота соперника, укрепив преимущество «Барселоны».

Согласно статистике матча, «Барселона» нанесла 23 удара, 12 из которых пришлись в створ ворот. Количество ударов «Галатасарой» составило 2.

По владению мячом гости имели преимущество с 65 процентами. Они выполнили 628 передач с точностью 92 процента. «Галатасарой» отдал 274 паса, показатель точности составил 72 процента.

Количество фолов у хозяев составило 12, у «Барселоны» — 10. Если «Галатасарой» получил две желтые карточки, то гости завершили встречу без предупреждений. Угловые удары также были в пользу «Барселоны» — 6:1.