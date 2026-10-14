«Сабах» обыграл «Славию» в ЛЧ, «Спортинг» вернулся из Франции с победой

·67·Спорт
«Сабах» обыграл «Славию» в ЛЧ, «Спортинг» вернулся из Франции с победой

В Лиге чемпионов УЕФА стартовали матчи 2-го тура. В этом туре соревнований азербайджанский клуб «Сабах» принял на своем поле пражскую «Славию», добившись уверенной победы со счетом 2:0 и открыв новую страницу в истории клуба.

Узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев провел на поле в составе бакинской команды весь матч с первых минут до финального свистка и внес большой вклад в историческую победу.

В еще одном интересном матче дня лиссабонский «Спортинг» на выезде во Франции победил «Ланс» с разницей в два мяча.

«Сабах» — «Славия»: исторический успех бакинцев

«Сабах» не оставил сопернику никаких шансов в матче, прошедшем перед лицом собственных болельщиков:

  • Решающие голы: В начале второго тайма, на 49-й минуте, Паррис открыл счет, а ближе к концу встречи — на 88-й минуте — Микелс забил второй гол и закрепил окончательный результат (2:0);

  • Уверенная игра Рахмоналиева: Узбекский хавбек активно действовал в центре на протяжении 90 минут, надежно обеспечивая связь между защитной и атакующей линиями своей команды;

  • Состав «Сабаха»: Покатилов, Зедадка, Сольвет (Дашдамиров, 72), Макафи, Пухач, Лепинича, Умарали Рахмоналиев, Паррис (Мбина, 73), Кейрос, Симич (Хайбуллаев, 86), Микелс;

  • Состав «Славии»: Маркович, Холеш (Сулейман, 62), Нгессан (Кубиак, 75), Зима, Штурм, Садилек, Мозес, Влчек, Провод, Аяоси, Хорый.

«Ланс» — «Спортинг»: лиссабонцы показали уверенную игру на выезде

В поединке, прошедшем во Франции, португальцы превзошли хозяев поля:

  • Счет матча: 0:2;

  • Авторы голов: На 22-й минуте Суарес быстрым голом вывел свою команду вперед, а на 74-й минуте Думбия забил второй мяч, сделав победу «Спортинга» неизбежной;

  • Состав «Ланса»: Риссер, Байду, Ганиу, Антонио, Абдулхамид, Кюизанс, Хайдара, Удоль, Товен, Кадиле, Иванович;

  • Состав «Спортинга»: Перейра, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Алтимира, Симоеш, Катаму, Думбия, Иранкунда, Суарес.

После этих побед клубы «Сабах» и «Спортинг» еще больше улучшили свои позиции в турнирной таблице.

СабахСлавияСпортингЛанс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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