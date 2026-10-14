«Бавария» сыграла вничью с «Викингом»

·41·Спорт
«Бавария» сыграла вничью с «Викингом»

В общем этапе Лиги чемпионов УЕФА норвежский «Викинг» сыграл вничью с германским клубом «Бавария». В матче обе команды забили по три гола. Хотя по ходу встречи «Бавария» имела преимущество по владению мячом и количеству атак, хозяева поля также эффективно воспользовались своими шансами.

Игрок «Викинга» Янни Стеннес открыл счет на 2-й минуте. На 38-й минуте Петер Кристиансен забил второй гол своей команды. В составе «Баварии» Гарри Кейн на 54-й минуте сократил отставание с пенальти, а на 60-й минуте забил еще один гол, оформив дубль. Луис Диас вывел немецкий клуб вперед на 71-й минуте. Однако на 74-й минуте Майкл Олисе получил красную карточку, и «Бавария» осталась в меньшинстве. На 90-й минуте Герман Хауген забил гол и принес «Викингу» ничью.

В статистике матча «Бавария» имела подавляющее преимущество. Немецкая команда нанесла по воротам 28 ударов, из которых 9 пришлись в створ. «Викинг» нанес 8 ударов, из них 5 в створ ворот.

По владению мячом лидировала «Бавария» с 64 процентами. Команда выполнила 561 передачу с точностью 90 процентов. У «Викинга» было зафиксировано 292 передачи и 75 процентов точности.

Футболисты «Викинга» нарушили правила 11 раз, а «Бавария» — 8 раз. Хозяева получили две желтые карточки, в то время как гости были наказаны тремя желтыми и одной красной карточкой. По угловым ударам «Бавария» превзошла соперника со счетом 15:7.

ВикингБаварияГарри КейнЛуис ДиасГерман Хауген
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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