Почему звезды казахстанского бокса приехали в Узбекистан?

·94·Спорт
Почему звезды казахстанского бокса приехали в Узбекистан?

Ряд талантливых мастеров кожаной перчатки из Казахстана выбрали именно Узбекистан в качестве тренировочной базы перед своим национальным чемпионатом. Как сообщает издание Спортс.кз, боксеры соседнего государства в настоящее время принимают участие в совместных учебно-тренировочных сборах вместе с членами национальной сборной Узбекистана.

Старший тренер сборной Узбекистана Акмал Хасанов раскрыл подробности этого международного сбора и визита братских спортсменов.

«Причина проста: здесь есть истинные мастера своего дела»

Основные причины, по которым казахстанские спортсмены выбрали Ташкент для подготовки, объясняются следующим образом:

  • Сильные спарринг-партнеры: «Наши казахстанские братья сейчас находятся в Узбекистане. Они готовятся здесь к своему национальному чемпионату. Причина очень проста: в Узбекистане достаточно сильных соперников-спарринг-партнеров, опытных тренеров и подлинных мастеров своего дела», — говорится в сообщении;

  • Школа Акмала Хасанова: Учебно-тренировочным процессом непосредственно руководит старший тренер национальной сборной Узбекистана Акмал Хасанов;

  • Высокая требовательность: Большой опыт, четкие указания и строгая требовательность Хасанова наглядно проявляются в каждую минуту совместного тренировочного процесса.

14-дневная специальная программа: от Ташкента до вершин Янгиабада

План международного сбора реализуется в два этапа на основе тщательно разработанной программы:

  • Сроки и продолжительность: Совместный учебно-тренировочный лагерь рассчитан на 14 дней и проходит на спортивных объектах Узбекистана с 5 по 18 октября;

  • Первый этап: Начальная часть тренировок прошла на базе Республиканского колледжа олимпийского резерва в столице — городе Ташкенте;

  • Интенсивные спарринги на горной базе: Для самого тяжелого, интенсивного и решающего спарринг-этапа подготовки боксеры перебрались на известную высокогорную спортивную базу в Янгиабаде.

Впереди большие бои в Таразе

После этих сборов мастера кожаной перчатки из Казахстана отправятся напрямую на свое внутреннее первенство:

  • Дата соревнований: Чемпионат Казахстана по боксу 2026 года пройдет в период с 29 октября по 6 ноября;

  • Город-хозяин: Принимающим городом данного национального первенства станет Тараз.

Подобные сборы в сотрудничестве с узбекской школой бокса, занимающей лидирующие позиции в мировом боксе, имеют важное значение для спортсменов обеих стран в плане обмена опытом и выхода на пик спортивной формы.

Чемпионат Казахстана по боксу 2026Акмал ХасановТашкентский олимпийский резервСборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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