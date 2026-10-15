Брэдли Барколя признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

По итогам очередного результативного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА официально было объявлено имя лучшего футболиста недели. По результатам голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА, полузащитник английского клуба «Ливерпуль» Брэдли Барколя был признан самым ярким героем тура.

24-летний французский талант устроил настоящий бенефис, забив три мяча в ворота австрийской команды ЛАСК в разгромном матче со счетом 6:3, и этот успех позволил ему стать символом недели.

Результаты голосования: Кто был в конкурентах?

В номинации «Игрок недели» Барколя сумел с большим отрывом опередить ряд именитых звезд континента:

Ламин Ямаль («Барселона»): в матче против «Галатасарая» (4:1) стал автором двух результативных передач;

Харри Кейн («Бавария»): хоть и дважды поразил ворота «Викинга» (3:3), по количеству голосов не смог догнать французского вингера;

Николо Тресольди («Брюгге»): оформил хет-трик в драматичном поединке против итальянского гранда «Интера» (4:3) и вошел в четверку сильнейших.

150-миллионный старт на «Энфилде» и статистика

Игры Брэдли Барколя в футболке мерсисайдцев вызывают большой интерес у болельщиков:

Трансфер рекордного уровня: французский футболист присоединился к составу «Ливерпуля» в прошлое летнее трансферное окно за 150 миллионов евро;

Долгосрочный контракт: английский клуб заключил с вингером долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2032 года;

Показатели в текущем сезоне: Барколя успел выйти на поле в общей сложности в 7 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и записать на свой счет 3 гола — все они были забиты благодаря яркому хет-трику в матче против ЛАСКа.

Такой яркий взлет молодого вингера показывает, что он быстро адаптируется к системе нового клуба и превращается в одно из главных оружий «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.