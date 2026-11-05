Орхус — Брага: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Орхус — Брага. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Орхус»: 21. Хеденстад М., 14. Мольгаард Т., 25. Рёслер К., 33. Калло Л., 29. Карстенсен Р., 10. Арнстад К. (капитан), 4. Кнудсен М., 11. Линкс Г., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 27. Тшамче С.

Запасные «Орхус»: 26. Андерсен Й., 31. Бек Т., 28. Богере Й., 44. Камара М., 39. Эммери Ф., 1. Хансен Й., 22. Хаугструп О., 16. Йонссон Й., 20. Кристьянссон Т., 7. Сольбаккен М., 45. Сторч К., 42. ван дер Раад М.

Главный тренер «Орхус»: Поульсен Й.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 7. Травассос, 29. Горби, 20. Доржелес М., 8. Моутинью Ж., 77. Мартинес Г., 10. Виктор П., 21. Орта Р. (капитан).

Запасные «Брага»: 26. Аррей-Мби Б., 44. Байрами А., 78. Карвалью Ж., 98. Кошта Ф., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркеш Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 34. Тикназ Д. Э., 6. Витор Карвалью, 19. Винд Й.

Главный тренер «Брага»: Карвалью Ф.