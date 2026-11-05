Орхус — Брага: составы и текстовая трансляция

·23·Спорт
Орхус — Брага: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Орхус — Брага. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Орхус»: 21. Хеденстад М., 14. Мольгаард Т., 25. Рёслер К., 33. Калло Л., 29. Карстенсен Р., 10. Арнстад К. (капитан), 4. Кнудсен М., 11. Линкс Г., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 27. Тшамче С.

Запасные «Орхус»: 26. Андерсен Й., 31. Бек Т., 28. Богере Й., 44. Камара М., 39. Эммери Ф., 1. Хансен Й., 22. Хаугструп О., 16. Йонссон Й., 20. Кристьянссон Т., 7. Сольбаккен М., 45. Сторч К., 42. ван дер Раад М.

Главный тренер «Орхус»: Поульсен Й.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 7. Травассос, 29. Горби, 20. Доржелес М., 8. Моутинью Ж., 77. Мартинес Г., 10. Виктор П., 21. Орта Р. (капитан).

Запасные «Брага»: 26. Аррей-Мби Б., 44. Байрами А., 78. Карвалью Ж., 98. Кошта Ф., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркеш Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 34. Тикназ Д. Э., 6. Витор Карвалью, 19. Винд Й.

Главный тренер «Брага»: Карвалью Ф.

Прямая трансляция LIVE
45+1
Первый тайм завершен.
44
Флориан Бадштубнер дал свисток. Лука Калло (Орхус) нарушил правила, сыграв опасно.
40
Марио Доргелес (Брага) подошел к угловому флажку, но мяч угодил в скопление защитников.
38
Травассос (Брага) упустил отличный шанс. Он получил мяч в свободном пространстве и мощно пробил низом в правый угол, но вратарь совершил великолепный сейв!
38
Все пошло не по плану! Марио Доргелес (Брага) пробил из-за пределов штрафной, но удар в нижний правый угол оказался слабым, и Мадс Хеденстад легко забрал мяч.
33
Жоау Моутинью (Брага) выполнил опасный навес с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.
33
Габри Мартинес («Брага») выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники перехватили мяч.
31
Горби (Брага) сыграл грубо. Главный арбитр увидел эпизод и немедленно дал свисток.
28
Флориан Бадштубнер остановил игру из-за тактического фола Адриана Баришича (Брага).
28🟨
Адриан Баришич (Брага) получил желтую карточку от судьи.
28
Владение мячом – 66:34.
27
Пау Виктор (Брага) пробил в правый угол ворот, но вратарь легко справился. Он обязан был забивать.
26
Огромный шанс! После простой передачи Рикарду Орты Габри Мартинес (Брага) вышел один на один с вратарем, но его удар прошел в считанных сантиметрах от левой штанги.
23
Рикардо Орта (Брага) прострелил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, устранив угрозу.
22
Судья Флориан Бадштубнер заметил фол со стороны Виктора Гомеса (Брага) и без колебаний дал свисток.
21
Рикарду Орта (Брага) исполняет угловой удар.
21
Горби (Брага) пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел в левый угол, но Мадс Хеденстад легко справился с угрозой.
19
Марио Доргелес (Брага) пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол, но Мадс Хеденстад совершил отличный сейв. Красивая игра с обеих сторон!
19
Себастьян Йоргенсен (Орхус) пробил по центру ворот, но это было легко для вратаря. Чтобы пробить его, нужно нечто большее!
16
Расмус Карстенсен (Орхус) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар.
13
Габри Мартинес (Брага) остался один у линии штрафной. Однако его удар оказался неудачным, мяч полетел прямо по центру ворот, и Мадс Хеденстад легко его забрал.
12
Расмус Карстенсен (Орхус) пробил головой после навеса в правый угол ворот. Бернарду продемонстрировал отличную реакцию и совершил суперсейв, не дав мячу влететь в сетку.
10
Кристиан Арнстад (Орхус) попал в офсайд.
8
Бернарду совершил отличный сейв, отразив удар головой Стивена Чамче (Орхус) после навеса с фланга.
6
Марио Доргелес (Брага) имел отличный шанс открыть счет. Он прорвался к воротам и пробил низом издали по центру, но Мадс Хеденстад был начеку и совершил сейв.
6
Травассос (Брага) попытался отдать пас партнеру, но защитник надежно его заблокировал.
3
Себастьян Йоргенсен (Орхус) получил мяч в штрафной и сразу пробил, но мяч пролетел в нескольких ярдах над перекладиной.
1
Вот это да, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
22:49
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Брага разыграет мяч.
22:45
Главным судьей сегодняшнего матча назначен Флориан Бадштубнер.
22:45
Стали известны стартовые составы на этот матч.
22:45
Здравствуйте и добро пожаловать! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ОрхусБрагаЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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