Куда исчез Дусматов? Сенсационные изменения в рейтинге WBA среди узбекских боксеров

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала очередной обновленный рейтинг профессиональных боксеров. Для узбекистанских мастеров кожи этот ежемесячный отчет оказался полон неожиданных новостей и сенсационных решений.

В то время как двое из 8 наших представителей, вошедших в таблицу, сохранили за собой абсолютное 1-е место в своем дивизионе, полное исключение двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова из списка вызвало множество вопросов среди специалистов и болельщиков.

Главная сенсация: почему Хасанбоя Дусматова нет в списке?

Самое крупное изменение в таблице, представленной по итогам сентября, коснулось наилегчайшей весовой категории:

Исключение из рейтинга: Занимавший в прошлом месяце 6-ю строчку в минимальном весе Хасанбой Дусматов неожиданно был полностью убран из рейтинга WBA;

Причины не разглашаются: Хотя ассоциация не дала официальных комментариев по поводу данного решения, обычно это объясняется перерывом в карьере, претензиями на пояса других организаций или распределением графика между любительским и профессиональным боксом;

Чемпион веса: В настоящее время чемпионский пояс в этом дивизионе принадлежит Рафаэлю Рикардо.

Наши соотечественники на вершине: Шехов и Меликузиев на 1-м месте

В ряде весовых категорий узбекистанские мастера кожаной перчатки укрепили статус главных претендентов на мировой пояс:

Бектемир Меликузиев (суперсредний вес): Наш соотечественник сохранил почетное 1-е место в своем весе. Обладатель же пояса Хайме Мунгия до сих пор уклоняется от этого обязательного боя за защиту;

Мухаммад Шехов (первый полулегкий вес): Наш талантливый мастер перчатки остался на 1-й строчке дивизиона и остается одним из главных претендентов на пояс абсолютного чемпиона Наоя Иноуэ.

Полные позиции узбекских боксеров в рейтинге WBA

В обновленном официальном списке ассоциации наши представители распределились следующим образом:

Муроджон Ахмадалиев (первый полулегкий вес) — 3-е место (чемпион — Наоя Иноуэ);

Исроил Мадримов (супер полусредний вес) — 7-е место (чемпион — Джарон Эннис);

Шахрам Гиясов (полусредний вес) — 8-е место (чемпион — Джек Кэттералл);

Отабек Холматов (полулегкий вес) — 9-е место (в прошлом месяце был на 8-м месте, опустился на одну строчку; чемпион — Брэндон Фигероа);

Сирочбек Исмоилов (легкий вес) — 13-е место (чемпионский статус пока вакантен);

Руслан Абдуллаев (первый полусредний вес) — 13-е место (чемпион — Гарри Расселл).

Хотя обновленный рейтинг показывает, что позиции узбекского профессионального бокса в мировой элите по-прежнему высоки, ожидаемые в ближайшие месяцы чемпионские поединки и дальнейшая карьера Дусматова будут продолжать вызывать большой интерес в мире бокса.