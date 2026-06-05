Жорди Альба: «Благодарен Унаи Эмери за всю мою карьеру»

·56·Спорт
Жорди Альба: «Благодарен Унаи Эмери за всю мою карьеру»

Бывшая звезда «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба признался, что обязан своими успехами в карьере главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери. Дело в том, что именно Эмери, работая в «Валенсии», превратил Альбу из вингера в левого защитника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам Жорди Альбы, сначала он сопротивлялся этим изменениям, но со временем понял, что это решение заложило основу для его превращения в звезду мирового уровня. «Мне было 20 лет, и Эмери вызвал меня в основную команду. В матче Лиги Европы с «Вердером» у нас остался один игрок в меньшинстве, и тренер выпустил меня в защите. Тогда я не знал, что делать на этой позиции», — вспоминает футболист.

Альба признал свои юношеские ошибки и подчеркнул, что настойчивость Эмери определила его будущее. «Сначала я не принял это хорошо, но не знал, что Эмери делает мне большое одолжение на всю оставшуюся карьеру. Если бы не те изменения, я не достиг бы такого уровня. Он один из лучших тренеров мира», — добавил он.

После этой тактической перестройки Жорди Альба в 2012 году перешел в «Барселону» и на протяжении 11 сезонов блестяще выступал на «Камп Ноу». В составе каталонцев он провел более 450 матчей и шесть раз становился чемпионом Испании.

Унаи Эмери, ныне возглавляющий «Астон Виллу», продолжает прославляться своим умением раскрывать потенциал футболистов. В прошлом сезоне он успешно поработал с бирмингемским клубом, еще раз доказав, что является одним из сильнейших специалистов Европы.

Жорди АльбаУнаи ЭмериБарселонаВаленсияАстон Вилла
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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