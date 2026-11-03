Рост 2,18 метра в 14 лет: подросток из Бухары поразил Отабека Умарова (видео)

·0·Спорт
Рост 2,18 метра в 14 лет: подросток из Бухары поразил Отабека Умарова (видео)

В узбекском спорте зафиксирован уникальный случай, вызвавший настоящий ажиотаж. 14-летний школьник из Бухары оказался в центре внимания общественности и спортивных функционеров благодаря своим поразительным антропометрическим данным — его рост составляет целых 2 метра 18 сантиметров.

Руководители Федерации триатлона и Национального олимпийского комитета Узбекистана, в частности Отабек Умаров, лично встретились с юным спортсменом и не скрывали своего восхищения его ростом и телосложением.

Рост 2,18 метра в 14 лет: подросток из Бухары поразил Отабека Умарова (видео)

Поразительные показатели: новый богатырь Бухары

Физические параметры спортсмена закономерно могут заинтересовать даже скаутов ведущих мировых баскетбольных лиг:

  • Возраст и рост: подростку всего 14 лет, но его рост уже достиг 218 сантиметров, и он все еще находится в фазе активного роста и развития;

  • Вес и атлетическое состояние: при весе 96 килограммов юный спортсмен свободно управляет своим телом и демонстрирует хорошую подвижность на площадке;

  • Разница на снимках: на сделанных фото и видео отчетливо видно, что 14-летний спортсмен на полголовы выше стоящих рядом взрослых чиновников и своих сверстников, что подчеркивает его уникальный генетический потенциал.

Рост 2,18 метра в 14 лет: подросток из Бухары поразил Отабека Умарова (видео)

Большой трамплин для узбекского баскетбола

В то время как в нашей стране ведется масштабная работа по выводу командных видов спорта, в частности баскетбола, на новый уровень, появление такого таланта является огромной возможностью:

  • Профессиональная подготовка: по мнению экспертов, если обеспечить ему правильные медицинские и физические нагрузки, а также организовать тренировки под руководством профессиональных тренеров, он сможет стать звездой уровня национальной сборной и международных клубов;

  • Внимание и поддержка: встреча с Отабеком Умаровым свидетельствует о том, что карьера юного спортсмена будет развиваться под полным контролем и при поддержке государства и спортивных федераций.

Ожидается, что этот бухарский подросток, чей рост в 14 лет достиг 2,18 метра, в ближайшем будущем станет ключевым центровым игроком не только узбекского, но и континентального баскетбола.

Национальный олимпийский комитет УзбекистанаОтабек УмаровФедерация баскетбола УзбекистанаБухара
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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