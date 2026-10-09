Мареска раскрыл план на матч с «Ливерпулем» вопреки шумихе
В то время как в рамках Английской Премьер-лиги разгорается шумиха вокруг финансовых обвинений в адрес «Манчестер Сити» и обсуждаемых беспрецедентных мер наказания, главный тренер команды Энсо Мареска выступил перед прессой.
Согласно заявлению, предоставленному изданием ESPN, итальянский специалист твердо подчеркнул, что судебные разбирательства и различные слухи ничуть не влияют на внутренний моральный дух клуба, а все внимание команды сосредоточено исключительно на результатах на поле.
«Контролируем только поле»: Реакция тренера на финансовый скандал
Энсо Мареска, коснувшись темы давления и ожидаемых санкций вокруг клуба, заявил, что воспринимает ситуацию абсолютно спокойно:
Полная уверенность в клубе: «Честно говоря, лично я абсолютно спокоен. Позиция клуба ясна, и мы полностью ей доверяем», — заявил специалист, отметив отсутствие сомнений в правоте руководства клуба;
Границы контроля: По мнению тренера, сколько бы разговоров ни было извне, они могут контролировать лишь то, что находится в их собственных руках — то есть качество футбола на поле;
Цель неизменна: Юридические споры — это работа клубных юристов, а главная задача команды заключается лишь в продолжении побед.
Дух в раздевалке: Лидерство и отсутствие лишнего давления
Мареска особо отметил, что психологическое состояние его подопечных находится на высоком уровне, и внешняя шумиха не способна их отвлечь:
Прекрасные чувства и уверенность: Футболисты с большим энтузиазмом ждут предстоящих двух важных матчей;
Лидерство в турнирной таблице: Тот факт, что в настоящее время команда лидирует в АПЛ, придает ее членам дополнительные силы и крепкую моральную уверенность;
Ответственность на поле: Футболисты прекрасно понимают, что могут влиять только на события, происходящие во время игры, поэтому другие социальные и юридические вопросы их совершенно не беспокоят.
Главная цель — «Энфилд» и «Ливерпуль»
По словам главного тренера, в настоящее время все мысли «горожан» направлены исключительно на воскресное центральное противостояние:
Центральный бой: Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который пройдет в рамках 6-го тура АПЛ, станет главным спортивным событием недели;
Стремление победить на чужом поле: Футболисты «Сити» намерены победить на стадионе «Энфилд» под огромным давлением местных болельщиков и укрепить лидерство;
Профессиональный подход: Не обращать внимания на сторонние разговоры и готовиться только к важным матчам стало главным девизом «Манчестер Сити» на сегодняшний день.
Для информации, суперматч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура АПЛ, который будет в центре внимания миллионов болельщиков, состоится в воскресенье на этой неделе.
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