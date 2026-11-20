В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу среди юношей. Уже в первый день турнира было зафиксировано несколько неожиданных результатов, крупных счетов и драматических встреч. Если Аргентина уступила Австралии, то Мозамбик разгромил Данию со счетом 4:0, а Уругвай вырвал победу в напряженном матче против Саудовской Аравии.

19 ноября состоялись матчи первого тура в четырех группах соревнований. В то время как ряд команд начали турнир с побед, для некоторых фаворитов стартовые игры обернулись неожиданными трудностями.

Группа А: Катар начал с победы, Египет остался в меньшинстве

Хозяйка турнира сборная Катара одержала победу над Панамой со счетом 2:0. Несмотря на то, что в основное время матча счет не был открыт, хозяевам удалось дважды поразить ворота в заключительные минуты.

На 90+1-й минуте Насир открыл счет с пенальти. Четыре минуты спустя Ндиайе забил второй гол, обеспечив Катару уверенную победу.

Во втором матче группы Египет уступил Греции со счетом 1:2. Египтяне с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Тамира.

Представители Греции воспользовались ситуацией: на 54-й минуте отличился Сувлацис, а на 62-й — Карангелис. Египет ответил одним голом Сауди на 71-й минуте, но сравнять счет не смог.

Группа Б: Южная Корея одержала уверенную победу

Юношеская сборная Южной Кореи (У-17) успешно начала турнир, обыграв Уганду со счетом 3:0.

Ким Джи Хо открыл счет на 8-й минуте. Во втором тайме игрок Уганды Мбалире забил автогол. На 84-й минуте Ким Джи Ву забил третий мяч, закрепив победу корейцев.

Во втором матче группы Эквадор с минимальным счетом обыграл Новую Каледонию. Гол Герреро на 45+1-й минуте стал единственным в матче — 1:0.

Группа К: Аргентина потерпела неожиданное поражение, Мозамбик победил 4:0

Одним из примечательных результатов тура стало поражение сборной Аргентины в матче против Австралии. Аргентинские юноши уступили со счетом 0:2.

На 60-й минуте Гич забил в свои ворота. На 71-й минуте Акон забил второй гол Австралии, обеспечив победу. Аргентина завершала матч в меньшинстве из-за удаления Вальехо на 90+3-й минуте.

Во втором матче группы К Мозамбик разгромил Данию со счетом 4:0. Кенсане открыл счет на 4-й минуте. Куна оформил дубль на 32-й и 44-й минутах. Мубаи забил финальный гол на 90+1-й минуте.

Уже в первый день турнира Мозамбик продемонстрировал свои возможности крупной победой.

Группа Д: Франция победила, Уругвай решил исход матча в последние минуты

Сборная Франции одержала победу над Гаити со счетом 3:1. Меррифилд забил два гола на 4-й и 41-й минутах, обеспечив преимущество французам. Тьехи забил еще один мяч на 47-й минуте. Представитель Гаити Профет на 88-й минуте отыграл один мяч, сократив разрыв.

Саудовская Аравия и Уругвай провели гораздо более напряженный матч. Саудиты дважды выходили вперед благодаря голам Бу Шакрана с пенальти на 38-й и 58-й минутах.

Однако Уругвай не сдался. Баррейро сократил счет на 43-й минуте. На 68-й минуте Аль-Хошим забил автогол, и счет сравнялся. На 86-й минуте Родригес забил победный гол Уругвая, решив исход встречи.

В итоге Уругвай победил со счетом 3:2 и начал турнир с важных трех очков.

Когда выйдет на поле сборная Узбекистана У-17?

На чемпионате мира среди юношей в Катаре принимает участие и сборная Узбекистана. Свой первый матч на турнире наши соотечественники проведут 20 ноября против Кот-д'Ивуара.

Результаты первого тура показали, что на турнире возможны неожиданные сюрпризы. Поражение Аргентины, крупная победа Мозамбика и камбэк Уругвая в последние минуты показали, что соревнования начались очень интересно.

Теперь внимание узбекских болельщиков приковано к нашим молодым футболистам. Как сборная начнет чемпионат мира и какой результат покажет в борьбе за первые три очка, станет известно 20 ноября.