«Юрген вдохновляет игроков принять его стиль, и тогда всё снова встанет на свои места. Выиграют ли они следующий чемпионат Европы или чемпионат мира — сказать сложно. Но я на сто процентов уверен в одном: немецкие болельщики снова будут гордиться своей национальной сборной», — сказал Гвардиола.

По мнению Гвардиолы, Клопп способен на большие перемены в сборной Германии. Его умение убеждать игроков в своих идеях и формировать единство в команде может вдохнуть новую жизнь в немецкий футбол.

Бывший главный тренер « Манчестер Сити » Хосеп Гвардиола тепло отозвался о наставнике сборной Германии Юргене Клоппе. Испанский специалист назвал своего немецкого коллегу самым сильным соперником за всю свою тренерскую карьеру. Он также рассказал, что пообещал Клоппу приехать в Германию, чтобы вместе поиграть в гольф и поужинать.

Он подчеркнул, что футбол, который показывают команды Клоппа, всегда производил на него сильное впечатление.

«Он был моим самым сложным соперником»

Гвардиола годами соперничал с Клоппом в различных турнирах. Они сталкивались друг с другом сначала в немецкой Бундеслиге, а затем в английской Премьер-лиге.

В то время как Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль», Гвардиола работал с «Баварией» и «Манчестер Сити». Особенно конкуренция в Англии стала одной из самых запоминающихся страниц в их тренерской карьере.

«Наблюдая за игрой его команд, я часто думаю: “Ого, вот это футбол...”. Сегодня я могу сказать, что Юрген Клопп — самый серьезный и самый сложный соперник за всю мою тренерскую карьеру», — отметил испанский специалист.

Эти слова показывают, насколько сильной была конкуренция между двумя тренерами. Однако Гвардиола не скрывал, что ценит Клоппа не только как соперника, но и как близкого друга и коллегу.

Гольф и ужин: личное обещание Гвардиолы

В ходе интервью Гвардиола также раскрыл обещание, данное Клоппу. Он планирует поехать в Германию в этом году, чтобы встретиться с другом.

«Мы — друзья. Я пообещал ему, что обязательно приеду в Германию в этом году, мы вместе поиграем в гольф, а потом поужинаем», — приводит слова Гвардиолы Бундеслига Магазине.

Клопп возглавляет сборную Германии

Юрген Клопп подписал четырехлетний контракт с Немецким футбольным союзом 24 июля 2026 года. С 15 августа он официально приступил к работе в качестве главного тренера национальной сборной.

Ожидается, что Клопп поведет Германию на чемпионат Европы 2028 года и чемпионат мира 2030 года. До этого специалист завоевал большой авторитет в мировом футболе благодаря своей успешной работе в «Ливерпуле».

Заявление Гвардиолы еще раз показало, что большая конкуренция в футболе не всегда означает вражду. Два специалиста, которые когда-то непримиримо боролись за трофеи, сегодня относятся друг к другу как друзья, ценящие достижения друг друга.