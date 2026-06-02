Взрыв Blue Origin: восстановление площадки New Glenn может занять два года

После взрыва тяжелой ракеты New Glenn на мысе Канаверал работы по восстановлению стартовой площадки могут занять около двух лет. Такой прогноз озвучил глава NASA Джаред Айзекман на форуме КНБК CEO Кункил Суммит в Вашингтоне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По его словам, завершение всех ремонтных работ к 2028 году выглядит вполне реалистичной задачей. Айзекман, опираясь на опыт NASA, подчеркнул, что восстановление поврежденной стартовой инфраструктуры требует значительного времени, даже при высоких темпах работы.

Глава агентства отметил, что такие объекты имеют крайне сложную конструкцию, поэтому процессы их ремонта и повторной сертификации невозможно ускорить. Ранее на полигоне во Флориде во время предстартовых испытаний ракеты New Glenn произошел серьезный инцидент.

Администратор NASA Джаред Айзекман прибыл на место происшествия и осмотрел масштабы разрушений с вертолета. Основатель Blue Origin Джефф Безос сообщил, что точные причины аварии пока не установлены.

Представители компании подтвердили факт инцидента и особо отметили, что в результате взрыва никто из сотрудников не пострадал. Ожидается, что это событие отложит космические планы Blue Origin на несколько лет.