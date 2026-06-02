Vivo Кс500 Ultra получит 10-кратный оптический зум без телеконвертера

·46·Технологии
Vivo Кс500 Ultra получит 10-кратный оптический зум без телеконвертера
Аудиоверсия

Согласно новым утечкам, компания Vivo тестирует камеру с увеличенным фокусным расстоянием для своего следующего флагмана серии Ultra. Сообщается, что модель Vivo Кс500 Ultra будет оснащена телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом. При этом ожидается, что вся линейка Vivo Кс500 будет поддерживать дополнительные телеконвертеры. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Текущая модель X300 Ultra использует 200-мегапиксельную перископическую камеру с примерно 3,7-кратным оптическим зумом. Однако конкуренты уже начали предлагать более мощные решения. Например, модель Oppo Финд Кс9 Ultra использует комбинацию 200-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным зумом и отдельной 50-мегапиксельной перископической камеры с 10-кратным зумом, что дает ей преимущество при съемке на больших расстояниях.

Vivo традиционно считается одним из самых активных брендов в области мобильной фотографии, особенно благодаря многолетнему сотрудничеству с Зеисс. Ожидается, что новое устройство станет очередным важным шагом в этом партнерстве.

Инсайдер Смарт Пикачу, распространивший эту информацию, ранее уже предоставлял точные сведения о новинках мобильного рынка, в частности об устройствах Xiaomi. Он был одним из первых, кто опубликовал данные о смартфоне Xiaomi 13 Ultra и планшете Xiaomi Пад 6.

VivoСмартфонКамераТехнологииZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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