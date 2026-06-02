Число пользователей Сферум в мессенджере Max достигло 26 миллионов

Команда образовательной платформы Сферум, интегрированной в мессенджер Max, подвела итоги 2025–2026 учебного года. Еженедельная аудитория сервиса выросла до 20 миллионов пользователей, а общее число зарегистрированных достигло 26 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба VK, стоящая за проектами Max и Сферум. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Из общего числа пользователей 2,1 миллиона составляют педагоги, а 23,9 миллиона — учащиеся и их родители. Ежедневная активность на платформе достигает 17 миллионов пользователей. В течение года были запущены новые сервисы для подготовки к экзаменам, такие как «Поступай» и «Помошник ученика».

В течение учебного года электронный дневник, интерактивная доска и образовательные каналы стали самыми популярными инструментами. В целях повышения цифровой грамотности был реализован проект «Пут в сети», охвативший более 200 тысяч учащихся, а для педагогов создано сообщество «Пулс образования» с 1,5 тысячами участников.

По словам вице-президента по стратегическим проектам компании VK Рустама Хайбуллова, интеграция сервиса в мессенджер Max позволила усилить безопасность и значительно расширить функциональность платформы.