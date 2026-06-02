Эра GPU 2.0: глава NVIDIA заявил о высокой популярности процессора Вера

·37·Технологии
Эра GPU 2.0: глава NVIDIA заявил о высокой популярности процессора Вера
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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что новый процессор Вера станет популярнее графических чипов (GPU). По его словам, Вера сыграет решающую роль в обработке информации и станет новым ключевым драйвером роста для компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

NVIDIA недавно официально представила процессор Вера, специально разработанный для работы с новым поколением агентов Искусственного интеллекта (AI). В настоящее время запущен процесс полномасштабного производства этих чипов.

Процессор Вера оснащен 88 ядрами Олймпус, разработанными NVIDIA. Он обладает пропускной способностью памяти 1,2 ТБ/с, а производительность одного ядра увеличена на 50 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Это делает его устройством, идеально подходящим для сложных сценариев, в частности, для процессов глубокого обучения.

Новый процессор способен работать в связке с графическим процессором Rubin и такими компонентами, как БлуеФиелд 4. Благодаря унифицированной архитектуре памяти энергоэффективность передачи данных в два раза выше, чем у традиционных систем, что помогает крупным интеллектуальным агентам эффективно управлять Искусственным интеллектом.

NVIDIAVeraGPUИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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