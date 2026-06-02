Назван лучший оператор по покрытию 4G в России

·44·Технологии
Назван лучший оператор по покрытию 4G в России
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Согласно результатам исследования, проведенного компанией Vigo в первом квартале 2026 года, «MegaFon» занял первое место по покрытию сети в России. Методология Vigo Coverage Score учитывает зону покрытия, долю населения в зоне 4G и технологический уровень сети. В Москве показатели «MegaFon» оказались почти на 5% выше, чем у ближайшего конкурента. Об этом сообщает Ixbt.com .

В общероссийском рейтинге «MegaFon» также лидирует с 649 баллами. Следующие места заняли Tele2 с 622 баллами, MTS с 616 баллами и «Bilayn» с 568 баллами. Эксперты отмечают, что сети 3G были исключены из анализа, так как в большинстве случаев они находятся на стадии рефарминга.

По словам директора столичного филиала «MegaFon» Виктора Югая, компания регулярно увеличивает емкость сети в жилых комплексах и на социальных объектах. В прошлом году в Москве было построено несколько сотен базовых станций и модернизировано более 3 тысяч телеком-объектов.

Работы по развитию инфраструктуры продолжаются и в 2026 году: с начала года запущено более ста новых базовых станций и обновлено свыше тысячи объектов. Также инженеры провели около 400 мероприятий по замене климатического оборудования для подготовки сети к летнему сезону. Всего в ходе исследования были проанализированы показатели 12 348 454 устройств.

ТехнологииMegaFon4GИнтернетРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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