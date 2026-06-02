Россия планирует завершить испытания самолета SJ-100 до конца лета

·67·Технологии
Россия планирует завершить испытания самолета SJ-100 до конца лета
Аудиоверсия

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует завершить программу сертификационных полетов импортозамещенного самолета SJ-100 до конца лета текущего года. Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

По словам Бадехи, на данный момент осталось выполнить около 20 процентов от общего объема испытательных полетов. Он отметил, что проекты МС-21 и SJ-100 находятся на завершающей стадии, добавив, что по самолету МС-21 70 процентов полетов еще впереди.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявлял, что поставки новых самолетов SJ-100, оснащенных отечественными двигателями ПД-8, могут начаться в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года.

Для справки, сам двигатель ПД-8 уже прошел все испытания, и получение соответствующего сертификата ожидается в начале июня. Этот проект является важным шагом, направленным на снижение зависимости российской авиационной промышленности от иностранных комплектующих.

АвиацияРоссияSJ-100ТехнологииСамолет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джамес Вебб обнаружил метан на планете в 335 световых годах от ЗемлиСегодня, 12:51Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram