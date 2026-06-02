Россия планирует завершить испытания самолета SJ-100 до конца лета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует завершить программу сертификационных полетов импортозамещенного самолета SJ-100 до конца лета текущего года. Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

По словам Бадехи, на данный момент осталось выполнить около 20 процентов от общего объема испытательных полетов. Он отметил, что проекты МС-21 и SJ-100 находятся на завершающей стадии, добавив, что по самолету МС-21 70 процентов полетов еще впереди.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров заявлял, что поставки новых самолетов SJ-100, оснащенных отечественными двигателями ПД-8, могут начаться в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года.

Для справки, сам двигатель ПД-8 уже прошел все испытания, и получение соответствующего сертификата ожидается в начале июня. Этот проект является важным шагом, направленным на снижение зависимости российской авиационной промышленности от иностранных комплектующих.