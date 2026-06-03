Ulefone Армор Mini 5: компактный защищённый смартфон за 100 долларов

Компания Ulefone представила необычную модель Армор Mini 5, сочетающую функции кнопочного телефона и смартфона. Устройство работает на базе Android 11 и поддерживает установку приложений. Оно оснащено 2,8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 240×320 пикселей и физической клавиатурой. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В качестве аппаратной основы выбран чип MediaTek МТ6739, история которого насчитывает почти десять лет. Устройство получило 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, а также поддержку карт памяти объёмом до 64 ГБ. Кроме того, предусмотрены два слота для СИМ-карт и поддержка сетей ЛТЭ.

Возможности камеры Армор Mini 5 весьма скромные: спереди и сзади установлены датчики на 0,3 МП. Главное преимущество устройства — его надёжность: оно защищено по стандартам ИП68, ИП69К и МИЛ-СТД-810Х, выдерживая воду, пыль и удары.

Гаджет оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 2500 мАч. По заявлению производителя, этого заряда хватает до 311 часов в режиме ожидания. В настоящее время цена этого необычного смартфона установлена на уровне 100 долларов.