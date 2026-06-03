В Санкт-Петербурге наблюдаются массовые сбои мобильного интернета

3 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области фиксируются серьезные перебои в работе мобильного интернета. Пользователи сообщают о массовых проблемах с доступом к онлайн-сервисам, а система мониторинга детектор404 подтвердила резкий рост жалоб в регионе. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Сбои наблюдаются в течение дня и затрагивают как мобильные сети, так и отдельные цифровые платформы. Лидерами по количеству жалоб стали ВДСина (около 30%) и Дядя Ваня VPN (27%). Также на качество связи жалуются пользователи Т-Мобайл, Т-Банк и Скайнет.

В общей структуре проблем случаи «полного отключения» составляют 76%. Также зафиксированы сбои в работе мобильных приложений (16%), веб-сайтов (5%) и отдельных специализированных сервисов (2%). В некоторых районах города и области не загружаются сайты, не работают мессенджеры, навигационные сервисы и онлайн-карты.

Сбои носят нестабильный характер: у некоторых абонентов связь периодически восстанавливается, а затем снова пропадает. Стоит отметить, что в 2026 году в России возможны периодические перебои в работе мобильного интернета в целях обеспечения безопасности, однако проводной интернет функционирует в штатном режиме.