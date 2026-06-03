Nubia З80 Ultra признан лучшим Андроид-смартфоном в рейтинге AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг удовлетворённости пользователей своими устройствами. Уже несколько месяцев модель Nubia З80 Ultra удерживает лидерство в этом списке — её показатель удовлетворённости оценён выше 98%. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Второе место в рейтинге с результатом 98% занял Oppo К13 Турбо 5Г, а на третью позицию поднялся Xiaomi 17 Ultra бй Леика. Эта модель вытеснила из тройки лидеров смартфон Oppo Финд Кс8 Ultra. Также в верхней части списка расположились такие устройства, как Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион (97,50%) и Oppo Финд Н5 (96,19%).

Первую десятку замкнули Oppo Финд Кс8 Ultra, Nubia Z70С Ultra Фотографер Эдитион, Oppo Финд Кс8с, Xiaomi 15 Ultra и OnePlus Аке 6. Примечательно, что всем десяти моделям удалось получить оценку выше 93%.

Среди брендов явным лидером является Oppo — в список вошли четыре модели этой компании. Бренды Nubia и Xiaomi представлены двумя смартфонами каждый. Интересно, что устройства Samsung, регулярно появлявшиеся в предыдущих рейтингах, на этот раз в десятку вообще не попали.