Nubia З80 Ultra признан лучшим Андроид-смартфоном в рейтинге AnTuTu

·72·Технологии
Nubia З80 Ultra признан лучшим Андроид-смартфоном в рейтинге AnTuTu
Аудиоверсия

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг удовлетворённости пользователей своими устройствами. Уже несколько месяцев модель Nubia З80 Ultra удерживает лидерство в этом списке — её показатель удовлетворённости оценён выше 98%. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Второе место в рейтинге с результатом 98% занял Oppo К13 Турбо 5Г, а на третью позицию поднялся Xiaomi 17 Ultra бй Леика. Эта модель вытеснила из тройки лидеров смартфон Oppo Финд Кс8 Ultra. Также в верхней части списка расположились такие устройства, как Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион (97,50%) и Oppo Финд Н5 (96,19%).

Первую десятку замкнули Oppo Финд Кс8 Ultra, Nubia Z70С Ultra Фотографер Эдитион, Oppo Финд Кс8с, Xiaomi 15 Ultra и OnePlus Аке 6. Примечательно, что всем десяти моделям удалось получить оценку выше 93%.

Среди брендов явным лидером является Oppo — в список вошли четыре модели этой компании. Бренды Nubia и Xiaomi представлены двумя смартфонами каждый. Интересно, что устройства Samsung, регулярно появлявшиеся в предыдущих рейтингах, на этот раз в десятку вообще не попали.

Nubia Z80 UltraAnTuTuAndroidСмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом