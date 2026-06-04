Суд США приостановил закрытие Центра атмосферных исследований

Федеральный суд США временно заблокировал попытку администрации Дональда Трампа лишить Национальный центр атмосферных исследований (Натионал Кентер фор Атмосферик Ресеарч, НКАР) контроля над его суперкомпьютерным комплексом. Это решение стало важной победой для одного из самых авторитетных в мире научных учреждений по изучению климата и погоды. Конфликтная ситуация возникла в декабре прошлого года, когда правительство неожиданно объявило о намерении распустить управляющую структуру НКАР и передать суперкомпьютерный центр в штате Вайоминг другому оператору. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Рассматривавшая дело судья Брук Джексон пришла к выводу, что Национальный научный фонд (Натионал Скиенке Фундатион, НСФ) принял окончательное решение о передаче центра до завершения общественных обсуждений. Согласно материалам суда, представители агентства уведомили управляющую организацию о принятом решении еще в феврале, хотя процесс сбора отзывов все еще продолжался. Суд особо отметил, что государственные структуры не смогли убедительно обосновать причины передачи суперкомпьютерного центра другому оператору.

В решении суда действия агентства были оценены как «необоснованные и произвольные», что может нарушать нормы Закона об административной процедуре, регулирующего деятельность федеральных органов. Организация УКАР, управляющая НКАР, смогла убедить суд в том, что из-за неопределенности относительно будущего уникальные технические специалисты увольняются, что наносит реальный ущерб учреждению. В результате суд запретил принудительную передачу суперкомпьютерного комплекса другой стороне до окончательного рассмотрения дела.

Тем не менее, не все риски для НКАР устранены. В материалах дела упоминаются планы по разделению центра, передаче некоторых научных программ другим организациям и даже продаже штаб-квартиры в штате Колорадо. Напомним, что в декабре 2025 года администрация Дональда Трампа обвинила центр в распространении «панических прогнозов» об изменении климата и заявила о намерении его реорганизовать. Научное сообщество расценивает эти действия как попытку ослабить потенциал климатических исследований США.