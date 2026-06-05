Wildberries начал продажу туров в пунктах выдачи заказов

·64·Технологии
Wildberries начал продажу туров в пунктах выдачи заказов

Wildberries запустил пилотный проект по бронированию туристических туров в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Теперь клиенты смогут оформлять поездки не только онлайн, но и при личном общении со специалистом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Русс (РВБ). В рамках проекта компания планирует разместить туристических консультантов сервиса WB Травел непосредственно в пунктах выдачи заказов.

По словам руководителя WB Травел Тараса Демуры, обслуживание в новом формате сначала пройдет тестирование в Москве. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие регионы.

Ранее компания анонсировала открытие отдельных туристических агентств под брендом WB Травел. Проект с консультантами в пунктах выдачи будет развиваться параллельно с этим направлением.

WildberriesWB TravelТуризмПутешествияРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

80% российских школьников используют искусственный интеллектСегодня, 05:23Мира Мурати вернулась на большую сцену с новым проектомСегодня, 05:20ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в РоссииСегодня, 05:00Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетикиСегодня, 04:29Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта КортексСегодня, 02:51Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мираСегодня, 00:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом