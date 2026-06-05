Wildberries начал продажу туров в пунктах выдачи заказов

Wildberries запустил пилотный проект по бронированию туристических туров в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Теперь клиенты смогут оформлять поездки не только онлайн, но и при личном общении со специалистом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Русс (РВБ). В рамках проекта компания планирует разместить туристических консультантов сервиса WB Травел непосредственно в пунктах выдачи заказов.

По словам руководителя WB Травел Тараса Демуры, обслуживание в новом формате сначала пройдет тестирование в Москве. В будущем этот опыт планируется распространить и на другие регионы.

Ранее компания анонсировала открытие отдельных туристических агентств под брендом WB Травел. Проект с консультантами в пунктах выдачи будет развиваться параллельно с этим направлением.