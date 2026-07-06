В Андижане в одной семье родились пятерняшки

·44·Общество
В Андижане в одной семье родились пятерняшки

Сегодня, 6 июля, в родильном комплексе №2 города Андижана произошло уникальное событие — на свет появились сразу пятеро детей.

По данным Министерства здравоохранения, состояние матери и новорожденных хорошее, они находятся под наблюдением квалифицированных врачей.

Мать была госпитализирована с диагнозом многоплодной беременности

Наргиза Бекжонова, проживающая в махалле «Кайрагочтош» города Андижана, была доставлена в родильный комплекс с диагнозом многоплодной беременности.

В связи с признаками преждевременных родов ей была проведена операция кесарева сечения.

Роды прошли успешно

Процесс прошел при участии квалифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов.

Благодаря усилиям врачей на свет появились три девочки и два мальчика.

Стал известен вес новорожденных

Вес пятерняшек при рождении составил:

  • первый ребенок — девочка, 1450 граммов;

  • второй ребенок — мальчик, 1605 граммов;

  • третий ребенок — девочка, 1495 граммов;

  • четвертый ребенок — мальчик, 1585 граммов;

  • пятый ребенок — девочка, 1205 граммов.

Мать и дети переведены в специализированный центр

Для оказания специализированной медицинской помощи мать и новорожденные были переведены в Андижанский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.

«В настоящее время пятеро близнецов и их мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением квалифицированного медицинского персонала», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Пятикратная радость в один день — это событие стало незабываемым не только для семьи, но и для всего Андижана.

АндижанНаргиза БекжоноваМинистерство здравоохранения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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