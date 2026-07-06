В Андижане в одной семье родились пятерняшки
Сегодня, 6 июля, в родильном комплексе №2 города Андижана произошло уникальное событие — на свет появились сразу пятеро детей.
По данным Министерства здравоохранения, состояние матери и новорожденных хорошее, они находятся под наблюдением квалифицированных врачей.
Мать была госпитализирована с диагнозом многоплодной беременности
Наргиза Бекжонова, проживающая в махалле «Кайрагочтош» города Андижана, была доставлена в родильный комплекс с диагнозом многоплодной беременности.
В связи с признаками преждевременных родов ей была проведена операция кесарева сечения.
Роды прошли успешно
Процесс прошел при участии квалифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов.
Благодаря усилиям врачей на свет появились три девочки и два мальчика.
Стал известен вес новорожденных
Вес пятерняшек при рождении составил:
первый ребенок — девочка, 1450 граммов;
второй ребенок — мальчик, 1605 граммов;
третий ребенок — девочка, 1495 граммов;
четвертый ребенок — мальчик, 1585 граммов;
пятый ребенок — девочка, 1205 граммов.
Мать и дети переведены в специализированный центр
Для оказания специализированной медицинской помощи мать и новорожденные были переведены в Андижанский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.
«В настоящее время пятеро близнецов и их мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением квалифицированного медицинского персонала», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Пятикратная радость в один день — это событие стало незабываемым не только для семьи, но и для всего Андижана.
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