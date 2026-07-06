В Андижане 32-летняя женщина родила пятерняшек
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В городе Андижане 32-летняя женщина родила пятерых детей. Роды прошли на сроке беременности 31 неделя и 5 дней.
Среди новорожденных трое девочек и двое мальчиков. Самый крупный ребенок весил 1605 граммов, самый маленький — 1205 граммов.
Вес детей:
• девочка — 1450 граммов
• мальчик — 1605 граммов
• девочка — 1495 граммов
• мальчик — 1585 граммов
• девочка — 1205 граммов
Матери и пятерым новорожденным оказывается необходимая медицинская помощь. Они остаются под наблюдением врачей.
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