Стала известна дата начала нового сезона Опен Будгет!

Второй сезон «Инициативного бюджета» 2026 года стартует 15 июля. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов.

Проекты будут приниматься с 15 июля по 3 августа. После этого, с 4 по 18 августа, представленные инициативы пройдут этап отбора.

Этап агитации запланирован на 19–21 августа. Процесс голосования продлится с 22 по 31 августа.

Основные победители будут определены по результатам голосования. Дополнительные победители будут объявлены с 1 по 10 сентября.