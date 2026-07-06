Стала известна дата начала нового сезона Опен Будгет!

·27·Общество
Стала известна дата начала нового сезона Опен Будгет!

Второй сезон «Инициативного бюджета» 2026 года стартует 15 июля. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов.

Проекты будут приниматься с 15 июля по 3 августа. После этого, с 4 по 18 августа, представленные инициативы пройдут этап отбора.

Этап агитации запланирован на 19–21 августа. Процесс голосования продлится с 22 по 31 августа.

Основные победители будут определены по результатам голосования. Дополнительные победители будут объявлены с 1 по 10 сентября.

Министерство экономики и финансов
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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