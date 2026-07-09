Нандан Нилекани покидает руководство Фундаментум: новый фонд на 200 миллионов долларов

Нандан Нилекани, один из основателей индийского ИТ-гиганта Инфосйс и архитектор цифровой инфраструктуры страны, покидает пост генерального партнера (ГП) венчурной компании Фундаментум Партнершип, которую он сам основал. Эти неожиданные изменения происходят в момент запуска компанией третьего фонда объемом 200 миллионов долларов. Как сообщает TechCrunch, несмотря на уход от активного управления, Нилекани останется крупнейшим инвестором фонда. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

71-летний Нандан Нилекани считается одной из самых влиятельных фигур в технологическом мире Индии. Он не только основал компанию Инфосйс, но и стоял у истоков крупнейшей в мире системы биометрической идентификации Аадхаар, а также сети УПИ для платежей в режиме реального времени. Ожидается, что его новая роль в Фундаментум будет сосредоточена на консультировании и менторстве.

Стратегические изменения и новые цели

Соучредитель Фундаментум Санджив Аггарвал отметил, что уход Нилекани с должности — это скорее формальность, так как он остается неотъемлемой частью компании. В рамках третьего фонда он продолжит оказывать стратегическую поддержку основателям портфельных компаний и развивать команды. Эти изменения также связаны с расширением руководства и открытием пути для нового поколения инвесторов.

Вновь созданный фонд Фунд ИИИ будет сфокусирован на следующих направлениях:

Потребительские технологии (Консумер Теч);

Финтех (Финтеч) проекты;

Продукты на базе искусственного интеллекта (AI);

Стартапы на стадии серии Б и последующих раундах.

В рамках фонда планируется поддержать от 8 до 10 стартапов, при этом средний размер инвестиций в каждый проект составит около 10,5 миллионов долларов. Процесс сбора средств уже начат и, как ожидается, завершится в течение следующих 12–18 месяцев. Примечательно, что половина капитала фонда будет привлечена от международных инвесторов, а остальная часть — от местных институтов и семейных офисов Индии.

Новые тенденции на венчурном рынке

Этот шаг Фундаментум демонстрирует развитие венчурной экосистемы Индии. Если десять лет назад фонды страны в основном полагались на иностранный капитал, то сегодня доля местных инвесторов значительно выросла. Ожидается, что Нилекани вложит в этот фонд крупнейшую инвестицию в своей личной истории, что подчеркивает его уверенность в стартап-рынке Индии.

Для справки, ранее Фундаментум инвестировала в такие успешные проекты, как платформа по продаже автомобилей Спиннй, онлайн-аптека ФармЭасй и сервис аудиоисторий Куку ФМ. С помощью нового фонда компания стремится придать еще больший импульс развитию цифровой экономики Индии. Ожидается, что сочетание опыта Нилекани и энергии новой команды принесет значимые результаты.