Нандан Нилекани покидает руководство Фундаментум: новый фонд на 200 миллионов долларов
Нандан Нилекани, один из основателей индийского ИТ-гиганта Инфосйс и архитектор цифровой инфраструктуры страны, покидает пост генерального партнера (ГП) венчурной компании Фундаментум Партнершип, которую он сам основал. Эти неожиданные изменения происходят в момент запуска компанией третьего фонда объемом 200 миллионов долларов. Как сообщает TechCrunch, несмотря на уход от активного управления, Нилекани останется крупнейшим инвестором фонда. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
71-летний Нандан Нилекани считается одной из самых влиятельных фигур в технологическом мире Индии. Он не только основал компанию Инфосйс, но и стоял у истоков крупнейшей в мире системы биометрической идентификации Аадхаар, а также сети УПИ для платежей в режиме реального времени. Ожидается, что его новая роль в Фундаментум будет сосредоточена на консультировании и менторстве.
Стратегические изменения и новые целиСоучредитель Фундаментум Санджив Аггарвал отметил, что уход Нилекани с должности — это скорее формальность, так как он остается неотъемлемой частью компании. В рамках третьего фонда он продолжит оказывать стратегическую поддержку основателям портфельных компаний и развивать команды. Эти изменения также связаны с расширением руководства и открытием пути для нового поколения инвесторов.
Вновь созданный фонд Фунд ИИИ будет сфокусирован на следующих направлениях:
- Потребительские технологии (Консумер Теч);
- Финтех (Финтеч) проекты;
- Продукты на базе искусственного интеллекта (AI);
- Стартапы на стадии серии Б и последующих раундах.
Новые тенденции на венчурном рынкеЭтот шаг Фундаментум демонстрирует развитие венчурной экосистемы Индии. Если десять лет назад фонды страны в основном полагались на иностранный капитал, то сегодня доля местных инвесторов значительно выросла. Ожидается, что Нилекани вложит в этот фонд крупнейшую инвестицию в своей личной истории, что подчеркивает его уверенность в стартап-рынке Индии.
Для справки, ранее Фундаментум инвестировала в такие успешные проекты, как платформа по продаже автомобилей Спиннй, онлайн-аптека ФармЭасй и сервис аудиоисторий Куку ФМ. С помощью нового фонда компания стремится придать еще больший импульс развитию цифровой экономики Индии. Ожидается, что сочетание опыта Нилекани и энергии новой команды принесет значимые результаты.
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