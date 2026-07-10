Представлен Бигме Хибреак Дуал 2: инновационный смартфон с двумя экранами и частотой 80 Hz

Компания Бигме, известная своими уникальными решениями в мире технологий, представила устройство нового поколения — смартфон Хибреак Дуал 2. Этот гаджет резко выделяется среди конкурентов на рынке тем, что оснащен одновременно как традиционным ИПС-экраном, так и цветным Э Инк дисплеем, который не утомляет глаза. Устройство предназначено не только для любителей чтения, но и для пользователей, стремящихся к максимальной эффективности в рабочем процессе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность модели Хибреак Дуал 2 — это технологический скачок в Э Инк дисплее. Хотя обычно такие экраны отличаются низкой частотой обновления, инженерам Бигме удалось «разогнать» его до 80 Hz. Согласно данным иксбт.ком, этот показатель является рекордным для экранов на электронных чернилах и обеспечивает плавность изображения при прокрутке текстов или выполнении простых интерфейсных операций.

Два мира: сочетание ИПС и Э Инк

Экраны, расположенные на задней и передней частях смартфона, выполняют разные задачи. Основной Э Инк дисплей имеет диагональ 6,13 дюйма и разрешение 824 кс 1648 пикселей. Он идеально подходит для длительного чтения, работы с документами и защиты зрения. Второй, 5-дюймовый ИПС-экран работает с разрешением 1280 кс 720 пикселей, и его можно использовать для просмотра видео, игр или в приложениях, где важна точность цветопередачи.

Технические возможности устройства также полностью соответствуют современным требованиям. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8300, который гарантирует высокую производительность. На выбор пользователей предлагается 12 или 16 GB оперативной памяти (RAM). Это позволяет смартфону работать без зависаний в многозадачном режиме.

Дополнительные возможности и цена

Смартфон также удобен для творческих людей и офисных работников: устройство поддерживает специальный стилус. Благодаря этому на Э Инк экране можно делать рукописные заметки или рисовать. Что касается средств связи, предусмотрены поддержка сетей 5Г и слот для двух СИМ-карт.

Основная камера: сенсор 50 Мп;

Фронтальная камера: 5 Мп;

Аккумулятор: 4450 mAh;

Зарядка: технология быстрой зарядки 30 В.

В настоящее время на платформе Кикстартер принимаются предварительные заказы на Бигме Хибреак Дуал 2. Стартовая цена устройства установлена на уровне 560 долларов. Хотя подобные гибридные устройства еще не получили широкого распространения, для специалистов, которые долго работают за экраном смартфона, это может стать отличным решением.