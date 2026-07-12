Определены лучшие бойцы UFC 329: кто получил дополнительные бонусы

·47·Спорт
Определены лучшие бойцы UFC 329: кто получил дополнительные бонусы

На знаменитой Т-Мобиле Арена в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 329, после чего организация объявила имена лучших бойцов и обладателей дополнительных бонусов. В этот раз крупные награды были вручены за лучший бой и самое яркое выступление.

Также ряд бойцов, одержавших досрочные победы, получили денежные вознаграждения.

Какой бой стал лучшим на турнире?

По решению руководства UFC, Брэндон Ройвал и Лон Кавана были признаны участниками лучшего боя UFC 329.

Этот бескомпромиссный поединок был признан болельщиками и экспертами одним из самых захватывающих на турнире.

Кто получил бонусы за лучшее выступление?

Два спортсмена были особо отмечены за свои яркие выступления на турнире.

Бойцы, получившие дополнительные бонусы:

  • Пэдди Пимблетт;

  • Бобби Кинг.

Помимо гарантированного гонорара в 100 тысяч долларов США они также получили дополнительные бонусы.

Награды за досрочные победы

Для участников UFC 329 было предусмотрено еще одно дополнительное поощрение.

Согласно правилам организации:

  • завершившие бой досрочно;

  • успешно прошедшие процедуру взвешивания

каждый спортсмен получил дополнительное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов США.

UFC 329 стал запоминающимся турниром

Турнир UFC 329 в Лас-Вегасе запомнился не только напряженными боями, но и рядом сенсационных результатов.

Объявленные по итогам турнира бонусы еще раз подтвердили, что активность в октагоне и зрелищные выступления бойцов получают достойную оценку.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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