Определены лучшие бойцы UFC 329: кто получил дополнительные бонусы
На знаменитой Т-Мобиле Арена в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 329, после чего организация объявила имена лучших бойцов и обладателей дополнительных бонусов. В этот раз крупные награды были вручены за лучший бой и самое яркое выступление.
Также ряд бойцов, одержавших досрочные победы, получили денежные вознаграждения.
Какой бой стал лучшим на турнире?
По решению руководства UFC, Брэндон Ройвал и Лон Кавана были признаны участниками лучшего боя UFC 329.
Этот бескомпромиссный поединок был признан болельщиками и экспертами одним из самых захватывающих на турнире.
Кто получил бонусы за лучшее выступление?
Два спортсмена были особо отмечены за свои яркие выступления на турнире.
Бойцы, получившие дополнительные бонусы:
Пэдди Пимблетт;
Бобби Кинг.
Помимо гарантированного гонорара в 100 тысяч долларов США они также получили дополнительные бонусы.
Награды за досрочные победы
Для участников UFC 329 было предусмотрено еще одно дополнительное поощрение.
Согласно правилам организации:
завершившие бой досрочно;
успешно прошедшие процедуру взвешивания
каждый спортсмен получил дополнительное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов США.
UFC 329 стал запоминающимся турниром
Турнир UFC 329 в Лас-Вегасе запомнился не только напряженными боями, но и рядом сенсационных результатов.
Объявленные по итогам турнира бонусы еще раз подтвердили, что активность в октагоне и зрелищные выступления бойцов получают достойную оценку.
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