Эрлинг Холанд высказался после болезненного поражения от Англии

·81·Спорт
Эрлинг Холанд высказался после болезненного поражения от Англии

После болезненного поражения от сборной Англии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026 звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими мыслями. Лидер скандинавов, ставших настоящей сенсацией турнира, несмотря на проигрыш, не скрывал своей безграничной гордости за результат, достигнутый командой, и за футбольную культуру, пробудившуюся на его родине. Zamin.уз представляет заявление нападающего, сделанное для известного издания BBC.

«Эту безумную реальность нужно пережить самому»

Холанд подчеркнул, что яркое выступление сборной на ЧМ-2026 смогло объединить весь норвежский народ ради одной цели, и это является величайшим достижением для футболистов.

Из эмоциональных высказываний Эрлинга Холанда: «То, что мы добились такого успеха и смогли объединить людей в Норвегии, нас очень трогает. Благодаря радости, которую мы подарили, как на родине, так и здесь — на турнире, царит очень много позитивного настроения.

Сейчас трудно все переосмыслить. Это действительно какая-то безумная реальность. Чтобы понять это, нужно пережить самому. Я стремился именно к этому».

«Мы заставили говорить о Норвегии»

Хотя сборная Норвегии остановилась на пороге полуфинала, Холанд уверен, что выполнил главную стратегическую задачу, которую ставил перед собой. Его целью было не только завоевание кубка, но и включение своей родины в число элиты мирового футбола:

  • Статус гранда: «Я хотел вывести Норвегию на мировую карту и закрепить за нами статус одной из лучших сборных в мире», — говорит нападающий-бомбардир.

  • Выполненная задача: Футболист с гордостью отметил, что достиг своей цели: «Думаю, здесь мы смогли заставить говорить о Норвегии».

Самая яркая команда мундиаля

Напомним, что Норвегия покинула турнир, уступив в четвертьфинале ЧМ-2026 Англии со счетом 1:2. Однако их победа в плей-офф над таким мировым грандом, как Бразилия, и показанный ими атакующий футбол надолго останутся в истории этого мундиаля. Ранее мы сообщали, что главный тренер команды Столе Сольбаккен после игры также не смог сдержать слез, хваля своих парней за стойкость.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияБи-би-си
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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