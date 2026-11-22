Руслан Абдуллаев победил нокаутом: президент WBA поздравил боксера
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал досрочную победу узбекистанского боксера Руслана Абдуллаева на вечере профессионального бокса в США, организованном промоутерскими компаниями Голден Бой и ДАЗН.
В поединке, прошедшем в американском городе Индио, Абдуллаев в шестом раунде отправил в нокаут своего мексиканского соперника Хуана Месу Ангуло, успешно защитив пояс WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе.
Заявление Хильберто Мендосы и статистика
Глава WBA на своей странице в социальной сети «Кс» поздравил боксера и опубликовал судейские записки на момент остановки боя.
«Поздравляю Руслана Абдуллаева с очередной успешной защитой пояса WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе: в Индио он нокаутировал Хуана Месу Ангуло в шестом раунде. Его рекорд в профессиональном боксе составляет 6–0, участник Олимпиады 2024 года стремительно прогрессирует», — написал Хильберто Мендоса.
Показатель
Информация
Боксер
Руслан Абдуллаев
Соперник и результат
Хуан Меса Ангуло — нокаут в 6-м раунде
Титул
Пояс WBA Континентал Голд (первый полусредний вес)
Профессиональный рекорд
6–0
Место проведения и организаторы
Индио (США); Голден Бой и ДАЗН
Достижения в любительском боксе
До перехода на профессиональный ринг Руслан Абдуллаев добился высоких результатов в любительском боксе в составе сборной Узбекистана. Он является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Азии 2022 года, а также участником Олимпийских игр 2024 года.
Как вы считаете, насколько рекорд 6–0 и досрочная защита титула ускорят путь Руслана Абдуллаева к крупным чемпионским боям в профессиональном боксе? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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