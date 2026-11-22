Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал досрочную победу узбекистанского боксера Руслана Абдуллаева на вечере профессионального бокса в США, организованном промоутерскими компаниями Голден Бой и ДАЗН.

В поединке, прошедшем в американском городе Индио, Абдуллаев в шестом раунде отправил в нокаут своего мексиканского соперника Хуана Месу Ангуло, успешно защитив пояс WBA Континентал Голд в первом полусреднем весе.

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Глава WBA на своей странице в социальной сети «Кс» поздравил боксера и опубликовал судейские записки на момент остановки боя.