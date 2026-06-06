Запрет на перепланировку в старых многоквартирных домах

·19·Узбекистан
Запрет на перепланировку в старых многоквартирных домах

Согласно указу президента, запрещено проводить работы по перепланировке в многоквартирных домах, срок эксплуатации которых превышает 50 лет.

В таких зданиях разрешены только работы, связанные с укреплением дома. Это решение направлено на обеспечение безопасности в старых домах.

Кроме того, будут снижены рейтинговые баллы застройщиков, не устранивших недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

В новых строящихся зданиях отменено требование о повторном согласовании для некоторых изменений, не влияющих на конструкцию и безопасность.

РоссияПрезидент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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