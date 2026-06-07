Банки Узбекистана показали рекордную прибыль за четыре месяца

·7·Узбекистан
Банки Узбекистана показали рекордную прибыль за четыре месяца

В январе–апреле 2026 года 34 банка, действующие в Узбекистане, получили чистую прибыль в размере 6,94 трлн сумов. Этот показатель на 2,64 трлн сумов выше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным Центрального банка, за первые четыре месяца 2024 года банки зафиксировали чистую прибыль в размере 3 трлн сумов. Таким образом, за последние два года объем чистой прибыли в январе–апреле вырос более чем в два раза.

По состоянию на 1 мая текущего года общие активы банков страны достигли 962,8 трлн сумов. Этот показатель увеличился почти на 133 трлн сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно аналитике, 338,5 трлн сумов, или 35% активов банков, приходится на долю иностранной валюты. Для сравнения: в начале мая 2025 года активы в иностранной валюте составляли 335,8 трлн сумов, или 40% от общего объема. В результате за год доля активов в иностранной валюте снизилась на 5 процентных пунктов.

Кроме того, количество банков с активами свыше 30 трлн сумов составляет 12. Сообщается, что девять банков имеют активы от 10 до 30 трлн сумов. Кроме того, активы восьми банков находятся в диапазоне от 3 до 10 трлн сумов, а еще пяти банков — до 3 трлн сумов.

По мнению экспертов, рост активов и чистой прибыли в банковской системе свидетельствует об устойчивом развитии отрасли.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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