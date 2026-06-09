В Узбекистане учреждена Президентская премия для АИ-стартапов

В нашей стране очередной огромный шаг к высоким технологиям и цифровому будущему стал настоящим праздником для молодых талантов, создающих цифровые продукты. В Узбекистане с целью всестороннего стимулирования и финансовой поддержки самых перспективных и передовых стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта учреждена престижная «Пресидент AI Авард» и официально стартует конкурс. Будущие победители этого авторитетного конкурса получат крупные денежные призы, возможность привлечь миллионные инвестиции для своих идей, а также дополнительную государственную поддержку и льготы для выхода на глобальные международные рынки.

Согласно последнему постановлению правительства, Кабинет Министров полностью утвердил строгий порядок организации и проведения конкурса «Лучший стартап в направлении искусственного интеллекта» на соискание премии Президента Республики Узбекистан. Эта историческая инициатива послужит внедрению инновационных идей, основанных на алгоритмах ИИ, внедрению современных технологических решений в государственный и частный секторы, а также стимулированию знающей молодежи, работающей в этом направлении.

Охват конкурса чрезвычайно широк и предполагает создание цифровых продуктов и услуг нового поколения с использованием технологий искусственного интеллекта. Основное внимание будет уделено командам, разработавшим наиболее востребованные инновационные решения для системы государственного управления, современного образования, медицины и здравоохранения, банковско-финансового сектора, тяжелой и легкой промышленности, логистики и других приоритетных отраслей.

Самая интересная и захватывающая часть — это финансовый призовой фонд соревнования. Согласно новому установленному порядку, сильнейшим командам-победителям будут вручены крупные денежные суммы в следующих размерах:

Для обладателя 1-го места — 100 тысяч долларов США;

Для обладателя 2-го места — 60 тысяч долларов США;

Для обладателя 3-го места — 40 тысяч долларов США.

Кроме того, лауреаты получат возможность проводить прямые переговоры с местными и зарубежными венчурными фондами и частными инвесторами для глобального масштабирования своих проектов и привлечения крупных финансовых инвестиций.

Этот конкурс высокого уровня будет организован в несколько ответственных и напряженных этапов. В процессе отбора самые опытные международные и национальные эксперты отрасли будут прозрачно оценивать технологическую новизну проектов, их экономическую эффективность, будущий рыночный потенциал и практическую значимость в реальной жизни. Постановлением правительства этот авторитетный конкурс отныне будет проводиться в нашей стране ежегодно на традиционной основе и станет прочным фундаментом для вывода национальной стартап-экосистемы на мировой уровень.

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