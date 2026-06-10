Назначен новый прокурор города Джизак

·2·Узбекистан
Назначен новый прокурор города Джизак

Акбар Сакиев 10 июня был назначен прокурором города Джизак. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Джизакской области.

Сообщается, что Музаффар Маматов, занимавший должность прокурора города Джизак с марта 2022 года, был переведен на должность заместителя прокурора Джизакской области с учетом его высоких результатов в служебной деятельности и профессионального мастерства.

Акбар Сакиев, назначенный на его место, с июля 2023 года работал прокурором Мирзачульского района.

Также до этого назначения он занимал должность прокурора Дустликского района.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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