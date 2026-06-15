Узбекистанцы пьют Кока-Кола в рекордных объемах

·1·Узбекистан
Узбекистанцы пьют Кока-Кола в рекордных объемах

Узбекистан становится одним из самых быстрорастущих рынков для Кока-Кола в мире.

По данным компании, в прошлом году объем продаж в стране вырос на 33,7%, а за первые три месяца текущего года рост достиг 40%. В настоящее время в Узбекистане ежегодно реализуется 1,25 миллиарда литров продукции Кока-Кола.

По этому показателю страна впервые обогнала Казахстан. Резкий рост продаж также отразился на доходах компании.

По итогам 2025 года выручка основного предприятия Кока-Кола в Узбекистане выросла на 40%, достигнув 7,6 триллиона сумов. Эксперты отмечают, что это связано с ростом доходов населения, а также бурным развитием сферы розничной торговли и общественного питания.

Поскольку Кока-Кола присутствует практически в каждом магазине и ресторане, она остается одной из компаний, получающих наибольшую выгоду от этого роста.

УзбекистанCoca-ColaЭкономикаБизнесНапитки
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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