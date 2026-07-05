В Узбекистане резко выросло число соискателей: рынок труда накаляется

В Узбекистане значительно увеличилось число граждан, ищущих работу. По данным Центрального банка, в первом квартале 2026 года количество активных резюме выросло на 31,5%, достигнув 636 тысяч.

Отмечается, что рост числа соискателей усилил конкуренцию на рынке труда. В то же время высокий спрос на рабочую силу в ряде направлений положительно сказывается на росте заработной платы.

Согласно отчету, новые рабочие места создавались преимущественно в сферах услуг, торговли, финансов и страхования, а также профессиональных и технических услуг. Высокая потребность в кадрах сохраняется в строительстве, общественном питании и производстве.

Количество вакансий, опубликованных в первом квартале текущего года, в марте составило 15,4 тысячи, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По анализу Центрального банка, за первые три месяца 2026 года средняя номинальная заработная плата выросла на 17,4%, а реальная — на 9,5%. Наиболее высокий рост зарплат зафиксирован в секторах финансовых услуг, транспорта и прочих услуг.

Также с начала года за границу выехали 1,63 миллиона граждан Узбекистана. Хотя число узбекистанцев, работающих в России, несколько сократилось, Турция и Южная Корея становятся все более популярными направлениями для трудовых мигрантов.

По мнению экспертов, рост экономической активности и расширение бизнеса создают новые возможности на рынке труда. Однако из-за того, что предложение рабочей силы все еще растет быстрее спроса работодателей, конкуренция на рынке остается высокой.