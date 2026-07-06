В Узбекистане жара усилится до +42 градусов

После относительно прохладных дней в начале июля в Узбекистан возвращается обычная летняя жара. По данным Узгидромета, с 6 по 11 июля температура воздуха будет постепенно повышаться и в отдельных регионах достигнет +42 градусов.

В течение недели сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь в предгорных и горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура будет постепенно повышаться

В понедельник на большей части территории республики дневная температура составит около +34…+37 градусов.

В последующие дни воздух прогреется еще сильнее, днем температура поднимется до +37…+40 градусов. В северных, южных и пустынных районах столбики термометров могут достичь +39…+42 градусов.

Специалисты отмечают, что, несмотря на высокую температуру, она остается в пределах климатических норм, характерных для июля.

В отдельных районах возможна пыльная буря

По республике ожидается ветер восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Местами возможно усиление ветра до 15 метров в секунду и возникновение пыльных бурь. Это наиболее вероятно в сухих и пустынных районах.

В горах возможны кратковременные дожди

В течение недели на большей части территории республики осадков не ожидается.

Однако в отдельных предгорных и горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Тем, кто планирует поездки в горы, рекомендуется заранее проверять прогноз погоды.

В Ташкенте потеплеет до +40 градусов

С 6 по 11 июля в городе Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков.

В понедельник и вторник дневная температура в столице составит +35…+38 градусов. В дальнейшем жара постепенно усилится и достигнет +38…+40 градусов.

Ночная температура воздуха сохранится в пределах +22…+25 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3–8 метров в секунду, временами усиливаясь до 10–12 метров.

В самые жаркие часы дня важно не находиться долго под солнцем, пить больше воды и уделять особое внимание здоровью детей и пожилых людей.