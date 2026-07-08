В Ташкенте выявлено хищение газа на сумму более 1,3 млрд сумов

В Яшнабадском и Юнусабадском районах Ташкента выявлены факты незаконного использования природного газа. По данным Генеральной прокуратуры, общий ущерб, нанесенный государственным интересам, превысил 1,3 млрд сумов.

При проверке нежилого помещения, принадлежащего ООО «O. F.» в Яшнабадском районе, было установлено вмешательство в работу газового счетчика. Согласно предварительным расчетам, в результате этого был нанесен ущерб на сумму 956 млн сумов.

Аналогичное нарушение было зафиксировано в магазине, принадлежащем ООО «A. F.» в том же районе. Здесь ущерб от незаконного использования природного газа составил 331 млн сумов.

В Юнусабадском районе было выявлено, что гражданин В. А. самовольно подключил принадлежащий ему объект к газовой сети. Стоимость незаконно потребленного газа в данном случае оценена в 84 млн сумов.

По каждому факту проводятся контрольные мероприятия и правовая оценка.