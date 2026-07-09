Эксперт: 47 процентов случаев младенческой смертности в Узбекистане приходится на первый месяц жизни

В Узбекистане поставлена цель значительно снизить детскую смертность в ближайшие пять лет. Стратегией на 2025–2030 годы планируется сократить этот показатель с 14,3 до 8 случаев на 1000 детей.

Как сообщил директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Абдуманноп Абдукаюмов, этого планируется достичь за счет обновления педиатрической помощи, раннего выявления заболеваний и усиления профилактических мер.

По его словам, перед Узбекистаном стоит задача снизить показатель детской смертности почти вдвое в течение пяти лет. Для сравнения приводится показатель стран Европейского союза, где он составляет менее 5 случаев на 1000 детей.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2025 году было зафиксировано около 7500 случаев младенческой смертности. В 2024 году этот показатель составлял 8300.

Абдукаюмов отметил, что почти половина случаев младенческой смертности, а именно 47 процентов, происходит в первые 30 дней жизни. По этой причине особое значение имеют медицинская помощь в родильных домах, неонатальное наблюдение и контроль в первые недели после выписки домой.

В группе риска, прежде всего, находятся недоношенные дети, младенцы, родившиеся с врожденными пороками развития, и дети с наследственными заболеваниями.

По имеющимся данным, ежегодно в стране более 48 тысяч детей рождаются с врожденными или генетическими патологиями. В связи с этим расширение ранней диагностики, скрининга и профилактической работы с семьями определяется как одно из основных направлений.