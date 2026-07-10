В Узбекистане изменились правила кинопроизводства: новые возможности для зарубежных компаний

Узбекистан внедрил новый механизм финансового стимулирования для привлечения зарубежных кинокомпаний к съемкам фильмов на территории страны.

Теперь иностранные компании, производящие кинопродукцию в республике, смогут получить частичный возврат своих расходов за счет государства.

Новый порядок утвержден постановлением Кабинета Министров

Постановлением Кабинета Министров от 8 июля 2026 года № 372 был утвержден порядок специальной программы рибейтов для зарубежных кинокомпаний.

Документ определяет механизм возврата части затрат, связанных с созданием фильмов на территории Узбекистана.

Этот порядок направлен на то, чтобы сделать страну более привлекательной площадкой для международных кинопроизводителей.

Возврат до 25 процентов расходов

Согласно положению, размер компенсации определяется в зависимости от объема подтвержденных расходов.

до 3 млрд сумов — 10 процентов;

от 3 млрд до 5 млрд сумов — 15 процентов;

от 5 млрд до 10 млрд сумов — 20 процентов;

свыше 10 млрд сумов — 25 процентов.

При этом сумма возврата средств за один фильм не может превышать 4 млрд сумов.

Заявка подается через электронную платформу

Для участия в программе рибейтов зарубежная кинокомпания подает заявку через специальную электронную платформу.

После завершения съемок на территории Узбекистана компания должна в течение 60 дней загрузить на платформу документы, подтверждающие понесенные расходы.

Решение будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней

Заявки рассматриваются специальной комиссией в течение 15 рабочих дней.

В случае вынесения положительного заключения средства компенсации будут перечислены на расчетный счет зарубежной кинокомпании в течение 5 рабочих дней.

Этот процесс может помочь иностранным продюсерам уточнить финансовое планирование и быстрее реализовывать проекты в Узбекистане.

Станет ли Узбекистан международной киноплощадкой?

Основная цель нового порядка — привлечение зарубежных кинематографистов в Узбекистан, увеличение притока иностранных инвестиций и поддержка развития национальной киноиндустрии.

Сочетание исторических городов, природных ландшафтов и новых финансовых льгот может сделать Узбекистан еще более интересной локацией для съемок международных фильмов.