В Узбекистане изменились правила кинопроизводства: новые возможности для зарубежных компаний
Узбекистан внедрил новый механизм финансового стимулирования для привлечения зарубежных кинокомпаний к съемкам фильмов на территории страны.
Теперь иностранные компании, производящие кинопродукцию в республике, смогут получить частичный возврат своих расходов за счет государства.
Новый порядок утвержден постановлением Кабинета Министров
Постановлением Кабинета Министров от 8 июля 2026 года № 372 был утвержден порядок специальной программы рибейтов для зарубежных кинокомпаний.
Документ определяет механизм возврата части затрат, связанных с созданием фильмов на территории Узбекистана.
Этот порядок направлен на то, чтобы сделать страну более привлекательной площадкой для международных кинопроизводителей.
Возврат до 25 процентов расходов
Согласно положению, размер компенсации определяется в зависимости от объема подтвержденных расходов.
до 3 млрд сумов — 10 процентов;
от 3 млрд до 5 млрд сумов — 15 процентов;
от 5 млрд до 10 млрд сумов — 20 процентов;
свыше 10 млрд сумов — 25 процентов.
При этом сумма возврата средств за один фильм не может превышать 4 млрд сумов.
Заявка подается через электронную платформу
Для участия в программе рибейтов зарубежная кинокомпания подает заявку через специальную электронную платформу.
После завершения съемок на территории Узбекистана компания должна в течение 60 дней загрузить на платформу документы, подтверждающие понесенные расходы.
Решение будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней
Заявки рассматриваются специальной комиссией в течение 15 рабочих дней.
В случае вынесения положительного заключения средства компенсации будут перечислены на расчетный счет зарубежной кинокомпании в течение 5 рабочих дней.
Этот процесс может помочь иностранным продюсерам уточнить финансовое планирование и быстрее реализовывать проекты в Узбекистане.
Станет ли Узбекистан международной киноплощадкой?
Основная цель нового порядка — привлечение зарубежных кинематографистов в Узбекистан, увеличение притока иностранных инвестиций и поддержка развития национальной киноиндустрии.
Сочетание исторических городов, природных ландшафтов и новых финансовых льгот может сделать Узбекистан еще более интересной локацией для съемок международных фильмов.
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