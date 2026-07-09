O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkin

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkin

O‘zbekistonda xarid cheklari uchun beriladigan 1 foizli soliq keshbegini bekor qilish taklif etilmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi institut ommaviy to‘lovlar o‘rniga manzilli qo‘llab-quvvatlash choralariga o‘tishni maqsadga muvofiq deb hisoblamoqda.

Mutaxassislar fikricha, keshbek mexanizmi fuqarolarni xarid cheki talab qilishga o‘rgatdi. Biroq hozirgi bosqichda u budjet uchun katta xarajatga aylanmoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2026 yilga borib keshbek to‘lovlari uchun sarflanadigan mablag‘ 1,8 trln so‘mga yetishi mumkin. Bu maktabgacha ta’lim muassasalari qurilishi uchun ajratiladigan budjetdan ikki baravar ko‘p ekani aytilmoqda.

Taklif mualliflari amaldagi tizim samaradorligi pasayganini ham ta’kidlamoqda. Chunki budjet mablag‘lari yirik savdo tarmoqlaridagi xaridlar uchun ham to‘lanyapti. Bu tarmoqlar esa allaqachon qonuniy va ochiq ishlaydi.

Yana bir muammo, cheklarni haqiqiy savdosiz rasmiylashtirish holatlari bilan bog‘liq. Ayrim shaxslar keshbek olish uchun amalda mahsulot sotilmagan bo‘lsa ham chek chiqargani aniqlangan.

Onlayn nazorat-kassa mashinalari va tovarlarni markirovkalash tizimi kengaygani sabab soliq nazorati uchun ommaviy keshbekka ehtiyoj kamaygani aytilmoqda.

Shu bilan birga, islohot ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar uchun QQSni qaytarish tartibiga ta’sir qilmaydi. Bu mexanizm ijtimoiy yordam maqsadida ishlaydi va aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Keshbek o‘rniga umumiy ovqatlanish va kichik chakana savdo kabi xavf yuqori bo‘lgan sohalarda davlat lotereyalarini joriy etish taklif qilinmoqda. Bu budjet xarajatlarini taxminan 20 baravar kamaytirib, yiliga 100 mlrd so‘m atrofida ushlab turishi mumkin.

Soliq keshbegiIqtisodiyot va moliya vazirligiChekQQSDavlat lotereyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:07Soliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaSoliq ilovasidagi 1 foizlik keshbek taqdiri muhokama qilinmoqdaKecha, 20:26Rossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaRossiyadagi yoqilg‘i muammosi Markaziy Osiyo aviatsiyasiga ham ta’sir qilmoqdaKecha, 20:07Uzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiUzum Market yillik savdo hajmi 500 mln dollardan oshganini ma’lum qildiKecha, 19:259 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:07Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Yashirin iqtisodiyotga zarba: 2026 yil yakunigacha qanday tizim ishga tushadi?Kecha, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda