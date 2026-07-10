Споры вокруг реформы алфавита: эксперт назвала главную опасность...

·38·Узбекистан
Споры вокруг реформы алфавита: эксперт назвала главную опасность...

План очередных изменений в узбекском алфавите вызывает дискуссии среди общественности и специалистов.

Лингвист Ирода Азимова, критически оценивая текущую реформу, подчеркнула, что частые изменения в графике могут негативно сказаться на грамотности, скорости чтения и процессе восприятия информации.

Почему эксперт обеспокоена реформой?

По мнению Ироды Азимовой, очередные визуальные изменения в алфавите и системе правописания потребуют от населения нового периода адаптации.

Она отмечает, что если привычная форма письма изменится, механизм быстрого и целостного чтения текста может быть нарушен.

Механизм «целостного чтения» может быть нарушен

Лингвист указывает на когнитивный барьер как на одну из главных опасностей.

То есть, если раньше читатель или взрослый человек воспринимал слово целиком, то после изменения формы букв он может быть вынужден снова читать слова по слогам или по буквам.

Это снижает скорость восприятия текста и затрудняет процесс чтения.

Прогнозируется рост орфографических ошибок

По словам Азимовой, если привычные нормы правописания изменятся, количество орфографических ошибок в общественном пространстве может снова возрасти.

Особенно если в образовании, СМИ, официальных документах, рекламе и интернете будут параллельно использоваться несколько вариантов написания, это может негативно отразиться на общем уровне грамотности.

Подчеркнута необходимость стабильности для языка

Лингвист утверждает, что для качественного развития языковой сферы прежде всего необходима стабильность.

По ее мнению, постоянные изменения в графике могут препятствовать естественному и планомерному развитию языка.

Реформа нужна, но какая?

Ирода Азимова заявила, что не выступает против идеи о необходимости завершения реформ алфавита.

Однако, согласно ее позиции, в этом процессе приоритетными должны быть не визуальные изменения, а стабильность, удобство для читателя и возможности адаптации общества.

Спор вокруг алфавита вновь выносит на повестку дня один вопрос: упростят ли изменения язык или заставят людей учиться заново?

Ирода АзимоваЎзбекистон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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