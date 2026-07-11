В Ташкентской области у 389 человек изъято холодное оружие

·68·Узбекистан
В Ташкентской области у 389 человек изъято холодное оружие

В Ташкентской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» были выявлены факты незаконного ношения холодного оружия и колюще-режущих предметов.

В ходе рейдов, проведенных за 8 дней, правоохранительные органы выявили 389 человек. Сообщается, что при них находились различные острые и опасные предметы.

Профилактические мероприятия «Клинок» продолжаются в общественных местах, на рынках, улицах и в местах массового скопления людей в области.

В ходе рейдов были изъяты следующие предметы:

• 307 ножей
• 66 кастетов
• 8 бит
• 14 клинков и других острых предметов

По словам сотрудников органов внутренних дел, своевременное обнаружение этих предметов послужило предотвращению ряда преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений.

Согласно законодательству, за незаконное ношение холодного оружия предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 БРВ. В зависимости от обстоятельств могут быть применены и другие меры воздействия.

Профилактические рейды на территории области продолжаются.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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