В Ташкентской области у 389 человек изъято холодное оружие
В Ташкентской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» были выявлены факты незаконного ношения холодного оружия и колюще-режущих предметов.
В ходе рейдов, проведенных за 8 дней, правоохранительные органы выявили 389 человек. Сообщается, что при них находились различные острые и опасные предметы.
Профилактические мероприятия «Клинок» продолжаются в общественных местах, на рынках, улицах и в местах массового скопления людей в области.
В ходе рейдов были изъяты следующие предметы:
• 307 ножей
• 66 кастетов
• 8 бит
• 14 клинков и других острых предметов
По словам сотрудников органов внутренних дел, своевременное обнаружение этих предметов послужило предотвращению ряда преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений.
Согласно законодательству, за незаконное ношение холодного оружия предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 БРВ. В зависимости от обстоятельств могут быть применены и другие меры воздействия.
Профилактические рейды на территории области продолжаются.
…