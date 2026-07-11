Почти 13 тысяч абитуриентов получили возможность стать студентами без сдачи тестов

·40·Узбекистан
Почти 13 тысяч абитуриентов получили возможность стать студентами без сдачи тестов

В процессе приема в высшие учебные заведения на 2026–2027 учебный год 12 тысяч 997 абитуриентов, имеющих национальные или международные сертификаты по всем предметам, были освобождены от сдачи тестовых испытаний. Они примут непосредственное участие в следующем этапе вступительного конкурса.

По данным Агентства по оценке знаний и навыков, этот показатель резко вырос по сравнению с прошлым годом. Если в 2025–2026 учебном году число освобожденных от тестов составляло 678 человек, то в текущем году их количество увеличилось почти в 19 раз.

Также в процессе регистрации были подтверждены как действительные 24 тысячи 526 международных сертификатов, представленных абитуриентами.

Согласно статистике, с национальными или международными сертификатами по общеобразовательным предметам зарегистрировались 193 тысячи 186 абитуриентов, а по иностранным языкам — 125 тысяч 354 абитуриента.

В текущем году онлайн-регистрацию прошли 677 тысяч 907 абитуриентов, изъявивших желание обучаться в вузах. Из них 664 тысячи 609 человек примут участие в тестовых испытаниях. А 12 тысяч 997 абитуриентов, имеющих соответствующие сертификаты по всем предметам, продолжат участие в конкурсном отборе без сдачи тестов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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