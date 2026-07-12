O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?
2026 yilning yanvar–iyun oylari yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonda jami 175 ming 374 ta avtomobil ishlab chiqarilib, sotildi. Bu haqda «O‘zavtosanoat» tomonidan e’lon qilingan rasmiy statistik ma’lumotlarda qayd etildi. Hisobotga ko‘ra, mamlakat avtomobil bozorida eng katta ulushni an’anaviy ravishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar egallagan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, eng yuqori ko‘rsatkich «UzAuto Motors» hissasiga to‘g‘ri kelgan. Kompaniya hisobot davomida 81 ming 210 ta avtomobil sotishga muvaffaq bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni 54 ming 862 ta avtomobil bilan «Khorezm Auto» egalladi. Keyingi pog‘onalardan «ADM Jizzakh» — 21 ming 743 ta, «BYD Uzbekistan Factory» — 17 ming 12 ta, «Samarqand avtomobil zavodi» — 397 ta va «Asaka Motors» — 150 ta avtomobil bilan joy olgan.
Infografikaga ko‘ra, umumiy sotuvlar tarkibida «UzAuto Motors»ning ulushi 46,3 foizni tashkil etgan. «Khorezm Auto» 31,3 foiz bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, «ADM Jizzakh» 12,4 foiz, «BYD Uzbekistan Factory» esa 9,7 foiz ulushga ega bo‘lgan.
Brendlar kesimida esa mutlaq yetakchilikni «Chevrolet» saqlab qoldi. Hisobot davomida mazkur brendning 136 ming 72 ta avtomobili sotildi. Undan keyingi o‘rinlarda «BYD» — 17 ming 10 ta, «Kia» — 12 ming 286 ta, «Chery» — 4 ming 820 ta va «Haval» — 4 ming 402 ta avtomobil bilan qayd etildi.
Avtomobillar segmentlari bo‘yicha tahlil qilinganda, «Sedan-B» toifasi eng katta ulushni egallagan bo‘lib, umumiy sotuvlarning 34,5 foizi aynan shu turdagi modellarga to‘g‘ri kelgan. Shuningdek, «LCV» segmenti 31,4 foiz, «SUV-B» 22 foiz, «SUV-C» 7 foiz, «Sedan-C» 3 foiz hamda «Sedan-D» 1,1 foizni tashkil etgan.
Modellar kesimida eng ko‘p xarid qilingan avtomobil «Cobalt» bo‘ldi. Uning sotuvi yarim yil davomida 40 ming 936 donani tashkil etdi. Keyingi o‘rinlarda «Damas» — 34 ming 286 ta, «Tracker» — 20 ming 274 ta, «Labo» — 19 ming 723 ta va «Onix» — 19 ming 595 ta avtomobil joy oldi.
Shuningdek, eng ommabop modellar qatoriga «Kia Sonet» (9 653 dona), «BYD Song Plus DM-i» (5 630 dona), «BYD Yuan-Up» (4 277 dona), «Chazor Champion» (3 771 dona) hamda «Haval M6» (2 095 dona) ham kirdi. Ushbu raqamlar 2026 yilning birinchi yarmida mahalliy avtomobil bozorida qaysi brend va modellarga talab yuqori bo‘lganini yana bir bor namoyon etdi.
…