O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?

·0·Avto
O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?

2026 yilning yanvar–iyun oylari yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonda jami 175 ming 374 ta avtomobil ishlab chiqarilib, sotildi. Bu haqda «O‘zavtosanoat» tomonidan e’lon qilingan rasmiy statistik ma’lumotlarda qayd etildi. Hisobotga ko‘ra, mamlakat avtomobil bozorida eng katta ulushni an’anaviy ravishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar egallagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, eng yuqori ko‘rsatkich «UzAuto Motors» hissasiga to‘g‘ri kelgan. Kompaniya hisobot davomida 81 ming 210 ta avtomobil sotishga muvaffaq bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni 54 ming 862 ta avtomobil bilan «Khorezm Auto» egalladi. Keyingi pog‘onalardan «ADM Jizzakh» — 21 ming 743 ta, «BYD Uzbekistan Factory» — 17 ming 12 ta, «Samarqand avtomobil zavodi» — 397 ta va «Asaka Motors» — 150 ta avtomobil bilan joy olgan.

Infografikaga ko‘ra, umumiy sotuvlar tarkibida «UzAuto Motors»ning ulushi 46,3 foizni tashkil etgan. «Khorezm Auto» 31,3 foiz bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, «ADM Jizzakh» 12,4 foiz, «BYD Uzbekistan Factory» esa 9,7 foiz ulushga ega bo‘lgan.

Brendlar kesimida esa mutlaq yetakchilikni «Chevrolet» saqlab qoldi. Hisobot davomida mazkur brendning 136 ming 72 ta avtomobili sotildi. Undan keyingi o‘rinlarda «BYD» — 17 ming 10 ta, «Kia» — 12 ming 286 ta, «Chery» — 4 ming 820 ta va «Haval» — 4 ming 402 ta avtomobil bilan qayd etildi.

Avtomobillar segmentlari bo‘yicha tahlil qilinganda, «Sedan-B» toifasi eng katta ulushni egallagan bo‘lib, umumiy sotuvlarning 34,5 foizi aynan shu turdagi modellarga to‘g‘ri kelgan. Shuningdek, «LCV» segmenti 31,4 foiz, «SUV-B» 22 foiz, «SUV-C» 7 foiz, «Sedan-C» 3 foiz hamda «Sedan-D» 1,1 foizni tashkil etgan.

Modellar kesimida eng ko‘p xarid qilingan avtomobil «Cobalt» bo‘ldi. Uning sotuvi yarim yil davomida 40 ming 936 donani tashkil etdi. Keyingi o‘rinlarda «Damas» — 34 ming 286 ta, «Tracker» — 20 ming 274 ta, «Labo» — 19 ming 723 ta va «Onix» — 19 ming 595 ta avtomobil joy oldi.

Shuningdek, eng ommabop modellar qatoriga «Kia Sonet» (9 653 dona), «BYD Song Plus DM-i» (5 630 dona), «BYD Yuan-Up» (4 277 dona), «Chazor Champion» (3 771 dona) hamda «Haval M6» (2 095 dona) ham kirdi. Ushbu raqamlar 2026 yilning birinchi yarmida mahalliy avtomobil bozorida qaysi brend va modellarga talab yuqori bo‘lganini yana bir bor namoyon etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradLe Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradBugun, 10:27Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibDacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibBugun, 01:00Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Kecha, 17:23BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaKecha, 13:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiKecha, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?